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«Андерлехт» – «Лачи». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

вчера, 10:21

В ответном матче квалификации Лиги конференций «Андерлехт» на своем поле примет «Лачи». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Лига конференций 2021/2022
Андерлехт
Лачи
2 : 1
завершен
вчера, 21:00
3 - 0
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.147.8515.31
Фонбет Live! 1.05 17.00 23.00
Мелбет 1.14 8.38 16.70
1XBET 1.07 10.50 28.00
BetBoom 1.15 7.68 20.22

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 12 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 8, а взять победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.46.

Тотал больше 3.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.52. Низовой исход матча (ТМ 3.5) стоит 2.35. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65

Форма команд

«Андерлехт» в первом матче квалификации приехал в Албанию, где не имел абсолютно никаких проблем с «Лачи», разгромно обыграв соперника (3:0). На минувших выходных команда принимала участие в матче национального чемпионата, где дома также обыграла «Серен» (3:0).

Футболисты «Лачи» не продемонстрировали уровень футбола, который мог бы позволить пройти «Андерлехт». Итоговый результат первого поединка (0:3) практически не оставляет шансов команде на благополучный исход двухматчевой дуэли.

Информация для ставок

  • «Андерлехт» выиграл всего два раза в последних 15 поединках (с учетом прошлого сезона)
  • «Лачи» смог забить лишь три гола в последних девяти играх (без учета дополнительного времени)
  • Пять из шести последних встреч «Лачи» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Андерлехт» безоговорочный фаворит встречи и не допустит осечки в этом матче. Сделать ставку на победу «Андрерлехта» с форой (-2) можно по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили впечатляющий коэффициент на победу «Войводины» в матче квалификации Лиги конференций с ЛАСКом.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.96 1.39
1XBET 2.26 1.67
BetBoom 2.79 1.45 2.24 1.66
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Все комментарии
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вчера в 14:30
Футбольный клуб Андерлехт (Брюссель) одержит победу.
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вчера в 12:26
Футбольный клуб Андерлехт (Брюссель) выиграет матч.
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