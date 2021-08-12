«Андерлехт» – «Лачи». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

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вчера, 10:21

В ответном матче квалификации Лиги конференций «Андерлехт» на своем поле примет «Лачи». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 12 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 8, а взять победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.46.

Тотал больше 3.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.52. Низовой исход матча (ТМ 3.5) стоит 2.35. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65

Форма команд

«Андерлехт» в первом матче квалификации приехал в Албанию, где не имел абсолютно никаких проблем с «Лачи», разгромно обыграв соперника (3:0). На минувших выходных команда принимала участие в матче национального чемпионата, где дома также обыграла «Серен» (3:0).

Футболисты «Лачи» не продемонстрировали уровень футбола, который мог бы позволить пройти «Андерлехт». Итоговый результат первого поединка (0:3) практически не оставляет шансов команде на благополучный исход двухматчевой дуэли.

Информация для ставок

«Андерлехт» выиграл всего два раза в последних 15 поединках (с учетом прошлого сезона)

«Лачи» смог забить лишь три гола в последних девяти играх (без учета дополнительного времени)

Пять из шести последних встреч «Лачи» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Андерлехт» безоговорочный фаворит встречи и не допустит осечки в этом матче. Сделать ставку на победу «Андрерлехта» с форой (-2) можно по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили впечатляющий коэффициент на победу «Войводины» в матче квалификации Лиги конференций с ЛАСКом.