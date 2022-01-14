«Андерлехт» — «Стандард». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (16.01.2022)

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вчера, 17:41

Ставки букмекеров

«Андерлехт» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.47. В то время на победу гостей коэффициент составляет 6.1. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят, что матч получится слишком богатым на забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно с коэффициентом 1.58 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.37.

Форма команд

«Стандард» не радует своих болельщиков в последних матчах чемпионата Бельгии. Команда уже достаточно близка к зоне вылета, что не может радовать болельщиков и руководство. Коллектив занимает 15 место с 23 баллами и тренерскому штабу необходимо срочно исправлять ситуацию. В выездном матче против оппонента из группы лидеров «Стандард» наверняка будет доволен даже ничейному результату. Последние два поединка команда проиграла «Зюлте-Варегему» (0:1) и «Оуд-Хеверли» (1:2).

«Андерлехт» на данный момент является одной из самых стабильных команд в чемпионате Бельгии и набрал 13 очков в последних пяти турах. Клуб занимает третье место с 38 очками и отстает от лидера на девять пунктов. Болельщики ждут от команды только победы в противостоянии с командой из нижней турнирной таблицы. В прошлом туре «Андерлехт» разгромил «Беерсхот-Вилрийк» (7:0), а ранее разошелся миром с «Брюгге» (2:2).

Информация для ставок

«Андерлехт» не пропускает в семи из восьми последних матчах во всех турнирах

«Стандард» забивал в девяти последних матчах на выезде подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Андерлехт» выиграл три из четырех последних матчей со «Стандардом» на своем стадионе

Прогноз

«Андерлехт» выглядит в разы стабильнее своего соперника и вряд ли оставит шансы «Стандарду» на очки в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.23 в букмекерской конторе Фонбет.