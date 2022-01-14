«Андерлехт» — «Стандард». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (16.01.2022)

Ставки букмекеров
«Андерлехт» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.47. В то время на победу гостей коэффициент составляет 6.1. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.8.
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завтра, 20:30
Букмекеры верят, что матч получится слишком богатым на забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно с коэффициентом 1.58 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.37.
Форма команд
«Стандард» не радует своих болельщиков в последних матчах чемпионата Бельгии. Команда уже достаточно близка к зоне вылета, что не может радовать болельщиков и руководство. Коллектив занимает 15 место с 23 баллами и тренерскому штабу необходимо срочно исправлять ситуацию. В выездном матче против оппонента из группы лидеров «Стандард» наверняка будет доволен даже ничейному результату. Последние два поединка команда проиграла «Зюлте-Варегему» (0:1) и «Оуд-Хеверли» (1:2).
«Андерлехт» на данный момент является одной из самых стабильных команд в чемпионате Бельгии и набрал 13 очков в последних пяти турах. Клуб занимает третье место с 38 очками и отстает от лидера на девять пунктов. Болельщики ждут от команды только победы в противостоянии с командой из нижней турнирной таблицы. В прошлом туре «Андерлехт» разгромил «Беерсхот-Вилрийк» (7:0), а ранее разошелся миром с «Брюгге» (2:2).
Информация для ставок
- «Андерлехт» не пропускает в семи из восьми последних матчах во всех турнирах
- «Стандард» забивал в девяти последних матчах на выезде подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Андерлехт» выиграл три из четырех последних матчей со «Стандардом» на своем стадионе
Прогноз
«Андерлехт» выглядит в разы стабильнее своего соперника и вряд ли оставит шансы «Стандарду» на очки в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.23 в букмекерской конторе Фонбет.