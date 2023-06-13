Андорра — Швейцария. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (16.06.2023)

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вчера, 10:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безусловным фаворитом в этом матче является Швейцария. Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.07. Победа Андорры оценивается по 45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 10.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 4.

Форма команд

Андорре никто не пророчит выход из группы, однако команда смогла набрать один балл в первых двух турах. Вряд ли коллектив и дальше будет удивлять европейских болельщиков, а отобрать очки у Швейцарии на своем поле выглядит вовсе фантастически. В предстоящей встрече зрители могут увидеть одну из самых крепких сборных в Европе и поболеть за свою страну. В прошлой игре команда Андорры сыграла вничью на везде с Косово (1:1), а ранее на своем поле уступила Румынии (0:2).

Сборная Швейцарии набрала максимальные шесть очков в первых турах с разницей мячей (8:0). Коллектив всегда максимально ответственно относится к матчам квалификации и эта встреча с потенциальным аутсайдером наверняка не станет исключением. В последнем туре Швейцария крупно обыграла на своем поле Израиль (3:0), а ранее разгромила на выезде Беларусь (5:0).

Информация для ставок

Швейцария выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах при трех поражениях

Андорра не может выиграть уже пять матчей подряд

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Андорра проиграла два последних матча Швейцарии

Прогноз

Швейцария наверняка не будет проблем в игре с потенциальным аутсайдером, даже несмотря на выездной статус поединка. Сделать ставку на победу гостей с форой (-3) можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.