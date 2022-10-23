«Бернли» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (25.10.2022)

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23 октября 2022, 12:25

Ставки букмекеров

Эксперты считают хозяев фаворитом данного противостояния. Поставить на победу «Бернли» можно по коэффициенту 2.15, ставки на ничью идут в линии по цене 3.40, а победа «Норвича» играется по котировке 3.45.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что «Бернли» и «Норвич» проведут результативный поединок. Вариант ТБ (2,5) гола играется по коэффициенту 1.88, ТМ(2,5) – 2.18.

Форма команд

«Бернли» занимает третье место чемпионата. Сыграв 16 встреч, клуб заработал 29 баллов в копилку. Рассмотрим, как команда выступила в пяти предыдущих турах лиги: здесь у «Бернли» три победы, оформленные над «Сандерлендом» (4:2), «Суонси» (4:0) и «Ковентри» (1:0), а в играх с «Сток Сити» (1:1) и «Бирмингемом» (1:1) фиксировались ничейные исходы.

«Норвич» тоже провел 16 поединков в лиге, накопив 25 очков. Такой показатель успешности располагает команду на шестом месте рейтинга. Выделим, что в пяти последних поединках чемпионата футболисты «Норвича» допустили три поражения – «Лутон Таун» (0:1), «Уотфорд» (1:2) и «Престон» (2:3), а также дважды сыграли вничью – с «Редингом» (1:1) и «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

Информация для ставок

«Бернли» не проигрывал в домашних матчах лиги – 3 победы и 4 ничьих

«Норвич» не выигрывал в 3 предыдущих гостевых матчах чемпионата

«Бернли» не проигрывал в 4 из прошлых 5 домашних матчей против «Норвича»

Прогноз

«Норвич» растерял форму и плохо провел последние матчи лиги. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору «Бернли» по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.