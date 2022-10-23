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«Бернли» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (25.10.2022)

23 октября 2022, 12:25
Бернли

Ставки букмекеров

Эксперты считают хозяев фаворитом данного противостояния. Поставить на победу «Бернли» можно по коэффициенту 2.15, ставки на ничью идут в линии по цене 3.40, а победа «Норвича» играется по котировке 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.193.483.52
Лига Ставок 2.17 3.40 3.25
Мелбет 2.13 3.54 3.40
1XBET 2.13 3.54 3.40

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что «Бернли» и «Норвич» проведут результативный поединок. Вариант ТБ(2,5) гола играется по коэффициенту 1.88, ТМ(2,5) – 2.18.

Форма команд

«Бернли» занимает третье место чемпионата. Сыграв 16 встреч, клуб заработал 29 баллов в копилку. Рассмотрим, как команда выступила в пяти предыдущих турах лиги: здесь у «Бернли» три победы, оформленные над «Сандерлендом» (4:2), «Суонси» (4:0) и «Ковентри» (1:0), а в играх с «Сток Сити» (1:1) и «Бирмингемом» (1:1) фиксировались ничейные исходы.

«Норвич» тоже провел 16 поединков в лиге, накопив 25 очков. Такой показатель успешности располагает команду на шестом месте рейтинга. Выделим, что в пяти последних поединках чемпионата футболисты «Норвича» допустили три поражения – «Лутон Таун» (0:1), «Уотфорд» (1:2) и «Престон» (2:3), а также дважды сыграли вничью – с «Редингом» (1:1) и «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

Информация для ставок

  • «Бернли» не проигрывал в домашних матчах лиги – 3 победы и 4 ничьих
  • «Норвич» не выигрывал в 3 предыдущих гостевых матчах чемпионата
  • «Бернли» не проигрывал в 4 из прошлых 5 домашних матчей против «Норвича»

Прогноз

«Норвич» растерял форму и плохо провел последние матчи лиги. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору «Бернли» по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.47 1.96 1.94 1.54 2.64
Лига Ставок 2.64 1.40 1.88 1.86 1.47 2.44
Мелбет 1.93 1.93
1XBET 1.93 1.93
Все комментарии
shlomo
shlomo
23 октября в 18:54
Хозяева выиграют этот матч
Гость
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