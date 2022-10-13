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«Бернли» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.10.2022)

вчера, 13:47
Суосни

Ставки букмекеров

Эксперты ждут победы «Бернли» в этом матче. Ставки с таким условием принимаются по коэффициенту 1.75. Поставить на ничейный исход можно по котировке 3.75, а победа «Суонси» доступна по цене 4.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.793.784.82
Лига Ставок 1.81 3.60 4.40
Мелбет 1.80 3.76 4.42
1XBET 1.80 3.76 4.42

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также отдают предпочтение низовому исходу в этом противостоянии. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.89, ТБ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Бернли» занимает четвертое место турнирной таблицы, набрав 22 очка за 13 сыгранных туров. Рассмотрим результаты команды в пяти последних поединках лиги. Здесь у «бордовых» победные встречи с «Ковентри» (1:0) и «Бристоль Сити» (2:1), а также три ничейных противостояния – «Престон» (1:1), «Кардифф» (1:1) и «Сток Сити» (1:1).

«Суонси» поднялся на шестое место рейтинга, накопив 21 балл в чемпионате. В пяти прошлых турах лиги валлийский клуб проиграл дома «Шеффилд Юнайтед» (0:1), но затем одержал четыре победы подряд, обыграв таких оппонентов – «Халл Сити» (3:0), «Вест Бромвич» (3:2), «Уотфорд» (2:1) и «Сандерленд» (2:1).

Информация для ставок

  • «Бернли» сыграл на ТМ(2,5) гола в 5 из прошлых 6 матчей
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 9 из 10 очных встреч
  • «Бернли» не проигрывал в домашних матчах чемпионата – 2 победы и 4 ничьей

Прогноз

В противостоянии «Бернли» и «Суонси» мы предлагаем отталкиваться от статистики очных встреч команд, которая говорит о стабильных низовых противостояниях. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.89 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.74 1.51 1.91 2.00 1.48 2.82
Лига Ставок 2.55 1.43 1.82 1.91 1.44 2.52
Мелбет 1.89 1.97
1XBET 1.89 1.97
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:28
Победа хозяев поля !
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