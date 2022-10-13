«Бернли» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.10.2022)

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вчера, 13:47

Ставки букмекеров

Эксперты ждут победы «Бернли» в этом матче. Ставки с таким условием принимаются по коэффициенту 1.75. Поставить на ничейный исход можно по котировке 3.75, а победа «Суонси» доступна по цене 4.60.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также отдают предпочтение низовому исходу в этом противостоянии. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.89, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

«Бернли» занимает четвертое место турнирной таблицы, набрав 22 очка за 13 сыгранных туров. Рассмотрим результаты команды в пяти последних поединках лиги. Здесь у «бордовых» победные встречи с «Ковентри» (1:0) и «Бристоль Сити» (2:1), а также три ничейных противостояния – «Престон» (1:1), «Кардифф» (1:1) и «Сток Сити» (1:1).

«Суонси» поднялся на шестое место рейтинга, накопив 21 балл в чемпионате. В пяти прошлых турах лиги валлийский клуб проиграл дома «Шеффилд Юнайтед» (0:1), но затем одержал четыре победы подряд, обыграв таких оппонентов – «Халл Сити» (3:0), «Вест Бромвич» (3:2), «Уотфорд» (2:1) и «Сандерленд» (2:1).

Информация для ставок

«Бернли» сыграл на ТМ(2,5) гола в 5 из прошлых 6 матчей

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 9 из 10 очных встреч

«Бернли» не проигрывал в домашних матчах чемпионата – 2 победы и 4 ничьей

Прогноз

В противостоянии «Бернли» и «Суонси» мы предлагаем отталкиваться от статистики очных встреч команд, которая говорит о стабильных низовых противостояниях. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.89 в БК Лига Ставок.