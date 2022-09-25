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«Бристоль Сити» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (01.10.2022)

вчера, 09:46
КПР

Ставки букмекеров

«Бристоль Сити» считается небольшим фаворитом этой игры. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25, за ничью букмекерская контора Лига Ставок выставила цену 3.50, а победа КПР доступна по котировке 3.04.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.363.363.21

Аналитики также считают, что «Бристоль Сити» и КПР проведут результативный матч. Сыграть пари на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.88, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Бристоль Сити» опустился на девятое место чемпионата, проиграв в двух последних турах. Команда неудачно провела поединки против «Норвича» (2:3) и «Бернли» (1:2), хотя прежде ей удалось поочередно победить «Блэкберн» (3:2) и «Хаддерсфилд» (2:0).

КПР находится на пятой строчке рейтинга с такими результатами: четыре победы, три ничьи и три поражения. После неудачного матча на поле «Суонси» (0:1) клуб смог обыграть в гостях «Миллуолл» (2:0), а затем разделить очки со «Сток Сити» в домашнем матче (0:0).

Информация для ставок

  • «Бристоль Сити» забивал и пропускал голы в 5 из прошлых 6 матчей лиги
  • Соперники обменялись голами в 3 из предыдущих 4 очных матчей
  • КПР выиграл 2 из 3 последних матчей против «Бристоль Сити»

Прогноз

«Бристоль Сити» и КПР не испытывают проблем с забитыми голами в этом сезоне. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе команды забьют – да» по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.44 1.97 1.90 1.55 2.56
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:10
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:42
Поставлю на ничью!
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:25
Игра на три результата
Гость
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