«Бристоль Сити» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (01.10.2022)

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вчера, 09:46

Ставки букмекеров

«Бристоль Сити» считается небольшим фаворитом этой игры. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25, за ничью букмекерская контора Лига Ставок выставила цену 3.50, а победа КПР доступна по котировке 3.04.

Аналитики также считают, что «Бристоль Сити» и КПР проведут результативный матч. Сыграть пари на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.88, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Бристоль Сити» опустился на девятое место чемпионата, проиграв в двух последних турах. Команда неудачно провела поединки против «Норвича» (2:3) и «Бернли» (1:2), хотя прежде ей удалось поочередно победить «Блэкберн» (3:2) и «Хаддерсфилд» (2:0).

КПР находится на пятой строчке рейтинга с такими результатами: четыре победы, три ничьи и три поражения. После неудачного матча на поле «Суонси» (0:1) клуб смог обыграть в гостях «Миллуолл» (2:0), а затем разделить очки со «Сток Сити» в домашнем матче (0:0).

Информация для ставок

«Бристоль Сити» забивал и пропускал голы в 5 из прошлых 6 матчей лиги

Соперники обменялись голами в 3 из предыдущих 4 очных матчей

КПР выиграл 2 из 3 последних матчей против «Бристоль Сити»

Прогноз