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«Фулхэм» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.04.2022)

вчера, 16:30
Фулхэм - Ноттингем Форест

Ставки букмекеров

«Фулхэм» ожидаемо идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимают с коэффициентом 1.72, ничья в матче предлагается за 3.80, а победа «Ноттингем Форест» за 4.80 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.793.914.61
Фонбет 1.77 3.75 4.50
Мелбет 1.82 3.80 4.48
1XBET 1.82 3.80 4.48
BetBoom 1.79 3.70 4.55

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.83, а ТМ (2.5) по 1.98.

Форма команд

«Фулхэм» является уверенным лидером чемпионата, имея в активе 87 очков. В текущем сезоне клуб 26 раз праздновал победу, девять игр закончил с ничейным счетом и восемь раз уступил. В последних пяти турах по два матчах завершились триумфами и проигрышами, а крайняя игра против «Борнмута» победителя не выявила (1:1).

«Ноттингем Форест» занимает четвертое место в таблице, набрав при этом 73 очка. Команда по ходу кампании 21 матч выиграла, 10 сыграла вничью и 11 проиграла. Прошедшие пять туров запомнились четырьмя максимальными результатами и одним поражением. В крайней туре верх взят над «Петерборо» (0:1).

Информация для ставок

  • «Ноттингем» выиграл 10 из 15 последних матчей
  • В 12 из 15 последних матчах «Фулхэм» забил менее 2.5 голов
  • «Фулхэм» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание статус противостояния, историю очных встреч и текущую форму команд, предлагаем заиграть ставку на то, что «Ноттингем Форест» забьет гол с коэффициентом 1.51 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.08 1.41 2.03 1.86 1.58 2.49
Фонбет 2.00 1.80
Мелбет 2.06 1.85
1XBET 2.06 1.85
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:35
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5.
zjt87yr84evn
zjt87yr84evn
вчера в 20:11
Футбольный клуб «Фулхэм» выиграет матч.
xded253x69cy
xded253x69cy
вчера в 18:11
Футбольный клуб «Фулхэм» одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 18:04
Гостям очень нужны очки
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