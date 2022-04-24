«Фулхэм» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.04.2022)

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вчера, 16:30

Ставки букмекеров

«Фулхэм» ожидаемо идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимают с коэффициентом 1.72, ничья в матче предлагается за 3.80, а победа «Ноттингем Форест» за 4.80 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.83, а ТМ (2.5) по 1.98.

Форма команд

«Фулхэм» является уверенным лидером чемпионата, имея в активе 87 очков. В текущем сезоне клуб 26 раз праздновал победу, девять игр закончил с ничейным счетом и восемь раз уступил. В последних пяти турах по два матчах завершились триумфами и проигрышами, а крайняя игра против «Борнмута» победителя не выявила (1:1).

«Ноттингем Форест» занимает четвертое место в таблице, набрав при этом 73 очка. Команда по ходу кампании 21 матч выиграла, 10 сыграла вничью и 11 проиграла. Прошедшие пять туров запомнились четырьмя максимальными результатами и одним поражением. В крайней туре верх взят над «Петерборо» (0:1).

Информация для ставок

«Ноттингем» выиграл 10 из 15 последних матчей

В 12 из 15 последних матчах «Фулхэм» забил менее 2.5 голов

«Фулхэм» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание статус противостояния, историю очных встреч и текущую форму команд, предлагаем заиграть ставку на то, что «Ноттингем Форест» забьет гол с коэффициентом 1.51 в БК Фонбет.