«Фулхэм» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (19.04.2022)

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вчера, 23:52

Ставки букмекеров

«Фулхэм» в завтрашнем матче идет явным фаворитом. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.44, ничейный исход котируется 4.50, а победа «Престона» 7.60 в БК Фонбет.

Аналитики, опираясь на актуальную статистику, полагают, что в игре забьет только одна команда или не будет голов. Такую ставку предлагают взять за 1.81, а противоположный исход за 1.93.

Форма команд

«Фулхэм» перед 43 туром занимает первую строчку в таблице, имея в активе 83 очка. По ходу сезона клуб 25 раз обыгрывал соперников и по восемь раз сыграл вничью и проиграл. Последние пять туров для лидера выдались трудными. Всего две игры выиграно и целых 3 проиграно, в том числе крайняя на сегодня против «Дерби Каунти» (2-1).

«Престон» располагается на 15 месте в чемпионате. Команда в этой кампании сумела добиться 14 побед, 16 ничьих и в 12 случаях уступила. Предыдущие пять туров завершились двумя триумфами, двумя поражениями и ничьей против «Миллуола» (1-1) в крайнем матче.

Информация для ставок

«Фулхэм» выиграл в девяти из 15 последних матчей

«Престон» в 11 из 15 последних матчей забил менее 1.5 голов

В девяти из 15 последних матчей «Престона» забила только одна команда или не было голов

Прогноз

«Фулхэм» захочет реабилитироваться после последних не очень удачных выступлений. Учитывая форму команд, турнирный статус и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Фулхэма» с коэффициентом 1.71 в БК Фонбет.