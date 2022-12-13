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«Ковентри Сити» — «Суонси Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2022)

вчера, 10:41
Суонси Сити

Ставки букмекеров

У соперников приблизительно равные шансы на успех в этой игре. Поставить на победу «Ковентри Сити» можно по котировке 2.40, а победа «Суонси Сити» играется по котировке 2.90. Желающие заключить пари на ничью могут сыграть по цене 3.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.443.373.07
Лига Ставок 2.36 3.30 3.00
1XBET 2.42 3.38 2.95

Согласно оценкам экспертов БК Лига Ставок, «Ковентри Сити» и «Сток Сити» проведут низовой матч. Ставки на ТМ(2,5) гола идут в линии по котировке 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Ковентри Сити» в предыдущем туре Чемпионшипа проиграл в гостях «Редингу» (0:1). Это поражение стало для клуба седьмым в сезоне. Прежде команда шла на победной серии из четырех матчей лиги, что позволило подняться в рейтинге 15-ю позицию.

Выделим, что домашние матчи чемпионата футболисты «Ковентри Сити» провели так: пять побед, одна ничья и три поражения. Забито голов на своем поле – 10, а пропущено шесть.

«Суонси Сити» опустился в турнирной таблице на десятое место, дистанцировавшись от зоны плей-офф на три очка. Команда ухудшила турнирное положение из-за серии без побед, которая длится шесть поединков, а в последнем туре «лебеди» проиграли дома «Норвичу» (0:1).

Касательно гостевой успешности футболистов «Суонси Сити», то она следующая: победы – 3, ничейные матчи – 5, поражения – 3. Разница забитых и пропущенных голов на выезде – 12:15.

Информация для ставок

  • «Суонси Сити» выиграл в 4 из прошлых 5 матчей против «Ковентри Сити»
  • Команды обменялись голами в 4 из последних 5 очных противостояний
  • «Ковентри Сити» побеждал в 3 предыдущих матчах лиги на домашней арене

Прогноз

«Ковентри Сити» и «Суонси Сити» являются конкурентами по борьбе за место в плей-офф. Поэтому, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.53 1.85 2.05 1.46 2.87
Лига Ставок 2.23 1.57 1.66 2.09
1XBET 1.80 2.08
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:39
Сложно будет лебедям...хозяева будут играть на победу
Гость
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