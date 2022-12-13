«Ковентри Сити» — «Суонси Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2022)

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вчера, 10:41

Ставки букмекеров

У соперников приблизительно равные шансы на успех в этой игре. Поставить на победу «Ковентри Сити» можно по котировке 2.40, а победа «Суонси Сити» играется по котировке 2.90. Желающие заключить пари на ничью могут сыграть по цене 3.30.

Согласно оценкам экспертов БК Лига Ставок, «Ковентри Сити» и «Сток Сити» проведут низовой матч. Ставки на ТМ(2,5) гола идут в линии по котировке 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Ковентри Сити» в предыдущем туре Чемпионшипа проиграл в гостях «Редингу» (0:1). Это поражение стало для клуба седьмым в сезоне. Прежде команда шла на победной серии из четырех матчей лиги, что позволило подняться в рейтинге 15-ю позицию.

Выделим, что домашние матчи чемпионата футболисты «Ковентри Сити» провели так: пять побед, одна ничья и три поражения. Забито голов на своем поле – 10, а пропущено шесть.

«Суонси Сити» опустился в турнирной таблице на десятое место, дистанцировавшись от зоны плей-офф на три очка. Команда ухудшила турнирное положение из-за серии без побед, которая длится шесть поединков, а в последнем туре «лебеди» проиграли дома «Норвичу» (0:1).

Касательно гостевой успешности футболистов «Суонси Сити», то она следующая: победы – 3, ничейные матчи – 5, поражения – 3. Разница забитых и пропущенных голов на выезде – 12:15.

Информация для ставок

«Суонси Сити» выиграл в 4 из прошлых 5 матчей против «Ковентри Сити»

Команды обменялись голами в 4 из последних 5 очных противостояний

«Ковентри Сити» побеждал в 3 предыдущих матчах лиги на домашней арене

Прогноз

«Ковентри Сити» и «Суонси Сити» являются конкурентами по борьбе за место в плей-офф. Поэтому, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.