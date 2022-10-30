«Престон» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.11.2022)

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вчера, 11:33

Ставки букмекеров

В этом противостоянии эксперты не видят фаворита. Ставки на победу «Престона» играются по коэффициенту 2.44, ничья идет по цене 3.32, а победа «Суонси» доступна по котировке 2.97.

Также аналитики букмекерской конторы Лига Ставок считают, что «Престон» и «Суонси» установят лимит на забитые голы. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.72, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Престон» занимает десятое место чемпионата. По ходу сезона клуб одержал шесть побед и семь раз сыграл вничью, заработав 25 баллов. Еще в пяти случаях футболисты «Престона» уступали своим соперникам.

Выделим, что в трех прошлых турах лиги «Престон» смог обыграть «Мидлсбро» (2:1) и «Хаддерсфилд» (1:0), а также уступил «Блэкпулу» (2:4).

«Суонси» находится в зоне плей-офф, базируясь на шестом месте рейтинга. В активе клуба восемь победных матчей и четыре ничейных противостояния, при пяти поражений от оппонентов.

В трех предыдущих турах чемпионата футболисты «Суонси» смогли заработать семь очков. После победных встреч с «Редингом» (3:2) и «Кардиффом» (2:0) команда сыграла вничью с «Бристоль Сити» (1:1).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 очных матчей

Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 8 из 9 домашних матчей «Престона»

«Суонси» сыграл на ТМ(2,5) гола в двух предыдущих турах лиги

Прогноз

Мы считаем, что в «Престон» и «Суонси» установят лимит на голы в очной игре. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.72 в БК Лига Ставок.