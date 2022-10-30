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«Престон» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.11.2022)

вчера, 11:33
Суонси

Ставки букмекеров

В этом противостоянии эксперты не видят фаворита. Ставки на победу «Престона» играются по коэффициенту 2.44, ничья идет по цене 3.32, а победа «Суонси» доступна по котировке 2.97.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.46 3.25 2.90
Мелбет 2.44 3.32 2.97
1XBET 2.44 3.32 2.97

Также аналитики букмекерской конторы Лига Ставок считают, что «Престон» и «Суонси» установят лимит на забитые голы. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.72, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Престон» занимает десятое место чемпионата. По ходу сезона клуб одержал шесть побед и семь раз сыграл вничью, заработав 25 баллов. Еще в пяти случаях футболисты «Престона» уступали своим соперникам.

Выделим, что в трех прошлых турах лиги «Престон» смог обыграть «Мидлсбро» (2:1) и «Хаддерсфилд» (1:0), а также уступил «Блэкпулу» (2:4).

«Суонси» находится в зоне плей-офф, базируясь на шестом месте рейтинга. В активе клуба восемь победных матчей и четыре ничейных противостояния, при пяти поражений от оппонентов.

В трех предыдущих турах чемпионата футболисты «Суонси» смогли заработать семь очков. После победных встреч с «Редингом» (3:2) и «Кардиффом» (2:0) команда сыграла вничью с «Бристоль Сити» (1:1).

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 очных матчей
  • Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 8 из 9 домашних матчей «Престона»
  • «Суонси» сыграл на ТМ(2,5) гола в двух предыдущих турах лиги

Прогноз

Мы считаем, что в «Престон» и «Суонси» установят лимит на голы в очной игре. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.72 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.27 1.55 1.68 2.06 1.34 2.86
Мелбет 1.73 2.18
1XBET 1.73 2.18
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:06
Гости не проиграют этот матч
Гость
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