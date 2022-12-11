«Сандерленд» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (12.12.2022)

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вчера, 09:55

Ставки букмекеров

Фаворита в этом противостоянии нет. Ставки в пользу победы «Сандерленда» принимаются по коэффициенту 2.90, а вероятность виктории «Вест Бромвича» оценивается в 2.40. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.30.

Эксперты букмекерской компании Лига Ставок также считают, что в этом поединке команды не превысят отметку в два забитых гола. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по котировке 1.74, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Сандерленд» поднялся на 11-е место Чемпионшипа, набрав девять очков в четырех предыдущих турах. В этой серии матчей команда обыграла «Хаддерсфилд» (2:0), «Бирмингем» (2:1) и «Миллуолл» (3:0). Также футболисты «Сандерленда» зафиксировали седьмой проигрыш, уступив на домашней арене «Кардиффу» (0:1).

«Вест Бромвич» остается в зоне лиги, находясь на 22-й позиции рейтинга. Но в трех последних турах чемпионата клуб существенно улучшил позиции, заработав девять очков. После победного поединка с «Блэкпулом» (1:0) на своем поле футболисты «Вест Бромвича» обыграли на выезде КПР (1:0) и дома «Сток Сити» (2:0).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 прошлых очных матчах

«Вест Бромвич» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 предыдущих турах лиги

«Сандерленд» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из последних 5 туров чемпионата

Прогноз

Мы считаем, что «Сандерленд» и «Вест Бромвич» проведут низовую встречу. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.74 в БК Лига Ставок.