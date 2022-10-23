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«Суонси» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.10.2022)

23 октября 2022, 11:58
Суонси

Ставки букмекеров

В этом противостоянии эксперты ожидают успех домашней команды. Поставить на победу «Суонси» можно по коэффициенту 2.10, за ничью предложена цена 3.25, а победа «Кардиффа» играется по котировке 3.60.

Англия. Чемпионшип 2022/2023
Суонси Сити
Кардифф
ВыигрышПроигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
2 : 0
завершен
23 октября 2022, 14:00
воскресенье
ПроигрышПроигрышВыигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.183.413.62

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также склоняются к тому, что «Суонси» и «Кардифф» ограничатся двумя забитыми голами. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.72, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Суонси» сыграл 15 матчей в чемпионате, заработав 24 очка. С таким показателем успешности клуб находится на девятой строчке рейтинга. Проанализируем форму команды на отрезке пяти последних встреч: в данной серии футболисты «Суонси» зафиксировали пятое поражение в сезоне, проиграв в гостях «Бернли» (0:4), но компенсировать эту неудачу получилось четырьмя победными поединками – над «Редингом» (3:2), «Сандерлендом» (2:1), «Уотфордом» (2:1) и «Вест Бромвичем» (3:2).

«Кардифф» тоже провел 15 встреч в лиге, но накопил только 18 баллов. Сейчас клуб базируется на 20-м месте турнирной таблицы, опережая зону вылета на два очка. В пяти предыдущих турах чемпионата у «Кардиффа» накопились победы над «Блэкберном» (1:0), «Уиганом» (3:1), ничья с «Бернли» (1:1), а также два поражения – от «Ковентри» (0:1) и КПР (0:3).

Информация для ставок

  • «Суонси» не пропускал голы в 6 из прошлых 7 матчей против «Кардиффа»
  • «Кардифф» не забивал голы в 5 из предыдущих 7 гостевых поединков
  • «Суонси» забивал минимум два гола в 5 из последних 6 матчей лиги

Прогноз

«Суонси» вполне оправданно считается фаворитом матча против «Кардиффа», который плохо выступает на выезде. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.57 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.61 1.76 2.17
Все комментарии
shlomo
shlomo
23 октября в 16:47
Хозяева не проиграют этот матч
Гость
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