«Суонси» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.10.2022)

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23 октября 2022, 11:58

Ставки букмекеров

В этом противостоянии эксперты ожидают успех домашней команды. Поставить на победу «Суонси» можно по коэффициенту 2.10, за ничью предложена цена 3.25, а победа «Кардиффа» играется по котировке 3.60.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также склоняются к тому, что «Суонси» и «Кардифф» ограничатся двумя забитыми голами. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.72, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Суонси» сыграл 15 матчей в чемпионате, заработав 24 очка. С таким показателем успешности клуб находится на девятой строчке рейтинга. Проанализируем форму команды на отрезке пяти последних встреч: в данной серии футболисты «Суонси» зафиксировали пятое поражение в сезоне, проиграв в гостях «Бернли» (0:4), но компенсировать эту неудачу получилось четырьмя победными поединками – над «Редингом» (3:2), «Сандерлендом» (2:1), «Уотфордом» (2:1) и «Вест Бромвичем» (3:2).

«Кардифф» тоже провел 15 встреч в лиге, но накопил только 18 баллов. Сейчас клуб базируется на 20-м месте турнирной таблицы, опережая зону вылета на два очка. В пяти предыдущих турах чемпионата у «Кардиффа» накопились победы над «Блэкберном» (1:0), «Уиганом» (3:1), ничья с «Бернли» (1:1), а также два поражения – от «Ковентри» (0:1) и КПР (0:3).

Информация для ставок

«Суонси» не пропускал голы в 6 из прошлых 7 матчей против «Кардиффа»

«Кардифф» не забивал голы в 5 из предыдущих 7 гостевых поединков

«Суонси» забивал минимум два гола в 5 из последних 6 матчей лиги

Прогноз

«Суонси» вполне оправданно считается фаворитом матча против «Кардиффа», который плохо выступает на выезде. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.57 в БК Лига Ставок.