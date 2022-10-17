«Суонси» — «Рединг». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.10.2022)

1666006748

вчера, 14:39

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают преимущество хозяевам предстоящей игры. Поставить на победу «Суонси» можно по коэффициенту 1.95, за ничью предложена цена 3.50, а победа «Рединга» доступна по котировке 3.78.

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок также склоняются к тому, что «Суонси» и «Рединг» не превысят отметку в два забитых гола. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.78, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

«Суонси» сити занимает восьмое место Чемпионшипа, заработав за 14 туров 21 балл. Рассмотрим успешность валлийского клуба в пяти прошлых поединках лиги: здесь у команды есть четыре победы кряду, которые она одержала в играх с «Халл Сити» (3:0), «Вест Бромвичем» (3:2), «Уотфордом» (2:1) и «Сандерлендом» (2:1), а в предыдущем туре было зафиксировано гостевое поражение от «Бернли» (0:4), ставшее для команды пятым в текущем сезоне.

«Рединг» находится на шестом месте турнирной таблицы, получив 22 очка за 14 поединков Чемпионшипа. В пяти предыдущих турах лиги команда смогла победить «Уиган» (1:0) и «Хаддерсфилд» (3:1), сыграла вничью с «Норвичем» (1:1), а также зафиксировала два подряд поражения – от КПР (1:2) и «Вест Бромвича» (0:2).

Информация для ставок

«Суонси» не проигрывал в 20 из прошлых 21 матчей против «Рединга»

«Суонси» забивал минимум два гола в 4 последних матчах против «Рединга»

«Рединг» проиграл 5 из прошлых 8 гостевых матчей в чемпионате

Прогноз

У «Суонси» солидное преимущество над соперником в очных встречах. Также отметим, что «Рединг» с переменной успешностью проводит гостевые матчи чемпионата. Поэтому, рекомендуем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.