Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Чемпионшип 2022/2023

«Суонси» — «Рединг». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.10.2022)

вчера, 14:39
Суонси

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают преимущество хозяевам предстоящей игры. Поставить на победу «Суонси» можно по коэффициенту 1.95, за ничью предложена цена 3.50, а победа «Рединга» доступна по котировке 3.78.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.013.524.05
Лига Ставок 2.05 3.30 3.70
Мелбет 2.08 3.48 3.54
1XBET 2.08 3.48 3.54

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок также склоняются к тому, что «Суонси» и «Рединг» не превысят отметку в два забитых гола. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.78, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Суонси» сити занимает восьмое место Чемпионшипа, заработав за 14 туров 21 балл. Рассмотрим успешность валлийского клуба в пяти прошлых поединках лиги: здесь у команды есть четыре победы кряду, которые она одержала в играх с «Халл Сити» (3:0), «Вест Бромвичем» (3:2), «Уотфордом» (2:1) и «Сандерлендом» (2:1), а в предыдущем туре было зафиксировано гостевое поражение от «Бернли» (0:4), ставшее для команды пятым в текущем сезоне.

«Рединг» находится на шестом месте турнирной таблицы, получив 22 очка за 14 поединков Чемпионшипа. В пяти предыдущих турах лиги команда смогла победить «Уиган» (1:0) и «Хаддерсфилд» (3:1), сыграла вничью с «Норвичем» (1:1), а также зафиксировала два подряд поражения – от КПР (1:2) и «Вест Бромвича» (0:2).

Информация для ставок

  • «Суонси» не проигрывал в 20 из прошлых 21 матчей против «Рединга»
  • «Суонси» забивал минимум два гола в 4 последних матчах против «Рединга»
  • «Рединг» проиграл 5 из прошлых 8 гостевых матчей в чемпионате

Прогноз

У «Суонси» солидное преимущество над соперником в очных встречах. Также отметим, что «Рединг» с переменной успешностью проводит гостевые матчи чемпионата. Поэтому, рекомендуем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.53 1.87 2.04 1.46 2.90
Лига Ставок 2.33 1.52 1.71 2.02 1.36 2.78
Мелбет 1.74 2.09
1XBET 1.74 2.09
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 