«Вест Бромвич» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.08.2022)

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сегодня, 15:45

Ставки букмекеров

«Вест Бромвич» считается фаворитом предстоящей игры. Победа хозяев поля в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.64. Вероятность ничьи оценивается в 3.90, а победа «Кардиффа» доступна по котировке 5.60.

Также эксперты отдают предпочтение прогнозам на низкую результативность поединка. Вероятность прохода ставки ТМ(2,5) гола оценивается по коэффициенту 1.78, ТБ (2,5) – 2.12.

Форма команд

«Вест Бромвич» еще не побеждал в новом сезоне чемпионата. Клуб начал выступления в лиге с двух ничьих подряд, которые были зафиксированы в играх с «Мидлсбро» (1:1) и «Уотфордом» (1:1).

В предыдущем туре футболисты «Вест Бромвича» отправились на поле «Блэкберна», где состоялось первое поражение в сезоне (1:2). В турнирной таблице Чемпионшипа «дрозды» занимают 20-е место.

«Кардифф» обосновался в группе лидеров турнирной таблицы. В стартовом туре Чемпионшипа «ласточки» заработали три очка в домашней игре против «Норвича» (1:0), но затем было зафиксировано гостевое поражение на поле «Рэдинга» (1:2).

Примкнуть в пятерку лидеров турнирной таблицы «Кардифф» смог по итогам прошлого тура, когда команда с минимальным счетом обыграла дома «Бирмингем» (1:0).

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 4 из прошлых 5 очных матчей

«Вест Бромвич» обеспечил обмен голами в 3 последних матчах лиги

«Кардифф» проиграл 4 предыдущих гостевых матча в чемпионате

Прогноз

«Вест Бромвич» плохо начал сезон, но в домашних условиях команда должна обыгрывать «Кардифф», который стабильно оступается в гостях. Рекомендуем сыграть победу хозяев поля по коэффициенту 1.64 в БК Лига Ставок.