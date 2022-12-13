«Вест Бромвич» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2022)

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вчера, 10:24

Ставки букмекеров

«Вест Бромвич» очевидный фаворит этого противостояния. Ставки на победу домашней команды букмекеры готовы принять по коэффициенту 1.45. Вероятность ничьи оценивается в 4.50, а победу «Ротерхэма» можно сыграть по котировке 6.90.

Вместе с тем аналитики букмекерской конторы Лига Ставок склоняются к тому, что «Вест Бромвич» и «Ротерхэм» проведут результативный матч. Заключить пари на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.84, ТМ(2,5) – 1.96.

Форма команд

«Вест Бромвич» взялся за ум после провального старта сезона, который поспособствовал тому, что команда находилась в зоне вылета. Выиграв четыре матча подряд в лиге, «дрозды» поднялись на 17-е место рейтинга.

В ходе этой серии футболисты «Вест Бромвича» поочередно победили «Блэкпул» (1:0), КПР (1:0), «Сток Сити» (2:0) и «Сандерленд» (2:1), продемонстрировав надежную игру в защите.

«Ротерхэм» занимает 18-е место Чемпионшипа, заработав 26 очков за 22 сыгранных тура. На счету команды шесть побед, восемь ничьих и восемь поражений. Выделим, что в трех предыдущих турах лиги футболисты «Ротерхэма» обыграли на выезде «Шеффилд Юнайтед» (1:0), разделили очки с «Лутон Тауном» (1:1) на выезде, а также проиграли «Бристоль Сити» на домашней арене (1:3).

Информация для ставок

«Вест Бромвич» побеждал в 2 последних матчах против «Ротерхэма»

«Вест Бромвич» выиграл и не пропустил голы в 2 предыдущих поединках на своем поле

«Ротерхэм» не выигрывал в 4 из последних 5 гостевых матчей Чемпионшипа

Прогноз

В этом матче мы симпатизируем хозяевам поля, у которых отличная форма и положительная статистика матчей против «Ротерхэма». Предлагаем поставить на победу «Вест Бромвича» по коэффициенту 1.45 в БК Лига Ставок.