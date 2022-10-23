«Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.10.2022)

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23 октября 2022, 13:19

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в этом матче эксперты видят «Вест Бромвич». Ставки на успех хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 2.29. Вероятность того, что команды сыграют вничью, оценивается в 3.32, а победа «Шеффилд Юнайтед» идет по котировке 3.24.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также убеждены, что соперники установят лимит на голы. Вариант ТМ(2,5) гола идет по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Вест Бромвич» сыграл 16 матчей в чемпионате, набрав 14 очков. Столь скромный результат располагает клуб в зоне вылета на предпоследнем месте. Рассмотрим, как команда выступала в пяти предыдущих турах: здесь игроки «Вест Бромвича» отметились только одной победой, одолев в гостях «Рединг» (2:0), в противостоянии с «Лутон Тауном» (0:0) была зафиксирована ничья, а поражения случились от «Престона» (0:1), «Бристоль Сити» (0:2) и «Миллуолла» (1:2).

«Шеффилд Юнайтед» обеспечил себе 26 очков за 16 проведенных встреч. Такая успешность дает возможность «клинкам» занимать четвертое место рейтинга. Выделим, что в пяти предыдущих турах лиги клуб не отличался победами, заработав очки только в ничейных играх с «Норвичем» (2:2) и «Блэкпулом» (3:3), а также проиграв «Ковентри» (0:1), «Сток Сити» (1:3) и КПР (0:1).

Информация для ставок

«Вест Бромвич» выиграл 4 из прошлых 5 домашних матчей против соперника

«Шеффилд Юнайтед» проиграл в 2 последних гостевых матчах лиги

«Шеффилд Юнайтед» не выигрывал в 6 прошлых поединках чемпионата

Прогноз

«Вест Бромвич» пытается покинуть зону вылета, имея неплохую статистику домашних матчей против «Шеффилд Юнайтед». Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.