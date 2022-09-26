«Вест Бромвич» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.10.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Вест Бромвич» фаворитом, предлагая поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.77. Ничья в этом матче оценивается в 3.70, а победу «Суонси» можно взять по котировке 4.50.
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01 октября 2022, 17:00
суббота
Аналитики компании Лига Ставок также склоняются к тому, что «Вест Бромвич» и «Суонси» не превысят отметку в два забитых гола. Пари на ТМ(2,5) идут по котировке 1.86, ТБ(2,5) – 1.94.
Форма команд
В десяти турах чемпионата «Вест Бромвич» одержал лишь одну победу, которая была зафиксирована в домашней игре против «Халла» (5:2). Еще в семи поединках лиги клуб делил очки со своими соперниками, зафиксировав два поражения. После неудачной встречи с «Бирмингемом» (2:3) на своем поле «Вест Бромвич» разделил очки с «Норвичем» (1:1) на выезде.
«Суонси» поправил турнирное положение, одержав две победы в трех последних турах. Эти успехи позволили валлийскому клубу подняться в рейтинге на 16-е место. Помимо победных матчей против «Халла» (3:0) и КПР (1:0) в отчетный период футболисты «Суонси» допустили четвертое поражение в лиге, проиграв на домашней арене «Шеффилд Юнайтед».
Информация для ставок
- «Вест Бромвич» не побеждал в 9 из прошлых 10 матчей лиги
- Обмен голами фиксировался в 5 предыдущих матчах «Вест Бромвича»
- «Суонси» забивал и пропускал голы в 5 из прошлых 6 гостевых матчей лиги
Прогноз
Стабильной игрой в защите «Вест Бромвич» и «Суосни» похвастаться не могут – на двоих у команд 26 пропущенных голов з 10 сыгранных туров. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Pinnacle.