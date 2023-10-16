Англия – Италия. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (17.10.2023)

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вчера, 18:52

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке хозяевам поля. На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.8, а победа Италии принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 5.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.2. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.67. Ставка на «обе забьют» составляет 2.2.

Форма команд

Сборная Англии за пять туров набрала 13 очков, что является прекрасным результатом, однако слишком расслабляться еще рано. Два ближайших соперника отстают от коллектива всего на три пункта и поражение с Италией может осложнить жизнь подопечным Саутгейта, а победа фактически гарантирует им выход на турнир. Два последних матча сборной Англии завершились победами в двух товарищеских поединках с Шотландией (3:1) и Австралией (1:0).

Сборная Италии еще далеко не гарантировала себе место на Евро 2024, а непопадание на крупный турнир второй раз подряд может обернуться большим скандалом. В активе чемпиона Европы 10 баллов и матч в запасе по сравнению с Украиной, которая отстает по дополнительным показателям. В двух прошлых поединках отбора Италия смогла добиться побед в поединках с Мальтой (4:0) и Украиной (2:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей Италии завершились исходом «обе забьют»

Сборная Англии выиграла восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних поединков между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матч вряд ли будет богатым на голевые моменты, ведь обе команды в первую очередь держат в голове результат. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.