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«Лидс» — «Астон Вилла». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (10.03.2022)

сегодня, 11:19
Лидс - Астон Вилла

Ставки букмекеров

С фаворитом в данной встрече букмекеры не определились. Оба коллектива находятся в нижней части турнирной таблицы и соответственно котировки на их успех примерно равны. Поставить на победу «Лидса» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.69. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.58, а победа «Астон Виллы» оценивается по коэффициенту 2.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.793.612.59
Фонбет 2.65 3.50 2.55
BetBoom 2.68 3.62 2.61

Также в линии букмекеры предлагают 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Лидс» продолжает проигрывать и продлевать свою негативную серию. В последних трех поединках команда всухую проиграла «Лестеру» (0:1), «Тоттенхэму» (0:4) и «Ливерпулю» (0:6). Конечно, такие результаты отразились на турнирном положении команды, после 27 встреч она занимает 16 место в таблице, имея в активе 23 очка.

«Астон Вилла» в свою очередь в последних двух турах взяла максимальное количество очков и благодаря им закрепилась на 11 месте в таблице. Соперниками клуба были «Брайтон» и «Саутгемптон» и счет на табло дважды зафиксировал победу подопечных Стивена Джеррарда (2:0) и (4:0).

Информация для ставок

  • «Лидс» проиграл пять игр кряду
  • У «Астон Виллы» три победы в последних шести выездных встречах
  • Минувший очный поединок завершился вничью (3:3)
  • Четыре последних матча «Астон Виллы» и три «Лидса» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Данные команды в этом сезоне не радуют болельщиков ярким футболом и вряд ли смогут то сделать в нынешнем матче. Ожидаем игру без обилия опасности у ворот, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.59 1.32 2.25 1.71 1.75 2.18
Фонбет 2.17 1.70
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:34
У Лидса продолжается полнейший крах в чемпионате. Сейчас уже веры совсем немного в то, что "павлины" смогут увернуться от вылета в дивизион ниже по итогом этого сезона. Так как коллективы которые чуть ниже стоят их в таблице, очки в свою копилку достаточно активно набирают, а вот Лидс проигрывает и проигрывает. Сейчас коллектив уже на серии из 5-ти поражений подряд находится. Ну и главная проблема Лидса заключается в том, что они просто в огромном количестве пропускают мячи в собственные ворота. Сейчас Лидс возглавляет список команд "АПЛ" по пропускаемости, и побывал в их воротах уже 61 мяч. В предстоящем поединке нет особо поводов ждать от Лидса улучшение в игре и результатах, команда уже давно играет очень слабо, и пропускает порой вообще неприличное количество мячей за матч. Астон Вилла самый обыкновенный середняк. Сейчас бирмингемская команда играет уже в свое удовольствие, так как никаких серьезных задача они уже в турнирной таблице решить не смогут. Зона вылета им вообще никак не угрожает, собственно как и борьба за еврокубковые позиции. Я решил в этом поединке рассмотреть вариант ставки связанный с тоталом, а не с исходом. Что касается исхода, тут на все 100% уверенности нет в победе гостей. А вот в том, что Астон Вилла забьет тут хотя бы один гол, в этом уверенность присутствует. Вот собственно и можно назвать ставку: ТБ(1) на гостей - беспроигрышной, так как на возврат она вырулить как минимум должна.
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