«Лидс» — «Астон Вилла». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (10.03.2022)

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сегодня, 11:19

Ставки букмекеров

С фаворитом в данной встрече букмекеры не определились. Оба коллектива находятся в нижней части турнирной таблицы и соответственно котировки на их успех примерно равны. Поставить на победу «Лидса» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.69. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.58, а победа «Астон Виллы» оценивается по коэффициенту 2.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Лидс» продолжает проигрывать и продлевать свою негативную серию. В последних трех поединках команда всухую проиграла «Лестеру» (0:1), «Тоттенхэму» (0:4) и «Ливерпулю» (0:6). Конечно, такие результаты отразились на турнирном положении команды, после 27 встреч она занимает 16 место в таблице, имея в активе 23 очка.

«Астон Вилла» в свою очередь в последних двух турах взяла максимальное количество очков и благодаря им закрепилась на 11 месте в таблице. Соперниками клуба были «Брайтон» и «Саутгемптон» и счет на табло дважды зафиксировал победу подопечных Стивена Джеррарда (2:0) и (4:0).

Информация для ставок

«Лидс» проиграл пять игр кряду

У «Астон Виллы» три победы в последних шести выездных встречах

Минувший очный поединок завершился вничью (3:3)

Четыре последних матча «Астон Виллы» и три «Лидса» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Данные команды в этом сезоне не радуют болельщиков ярким футболом и вряд ли смогут то сделать в нынешнем матче. Ожидаем игру без обилия опасности у ворот, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Фонбет.