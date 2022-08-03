«Лидс» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (06.08.2022)

1659555987

сегодня, 22:46

Ставки букмекеров

«Лидс» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.37, ничья в игре котируется по 3.30, а победа «Вулверхэмптон» по 3.05 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают низового исхода матча. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.79, а ТБ (2.5) за 2.03.

Форма команд

«Лидс» прошлый сезон закончил на 17 строчке, в шаге от зоны вылета, набрав 38 очков. Во время предсезонной подготовки клуб провел пять спаррингов, одержав в них три победы и по разу сыграв вничью и проиграв. В крайнем противостоянии обыгран «Кальяри» (6:2).

«Вулверхэмптон» сезон 2021/2022 завершил на 10 месте, с 51 очков в активе. В период подготовки команда сыграла шесть матчей. Два выиграно, два проиграно и два сыграно вничью. В крайнем противостоянии расписана «мировая» с «Фаренсе» (1:1).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Лидс» забили обе команды

В 13 из 15 последних матчах «Вулверхэмптон» забил менее 2.5 голов

«Вулверхэмптон» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд во время подготовки, турнирные амбиции и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку на то, что «Вулверхэмптон» не проиграет с коэффициентом 1.59 в БК Лига Ставок.