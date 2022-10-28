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«Ньюкасл» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (29.10.2022)

вчера, 23:07
Ньюкасл - Астон Вилла

Ставки букмекеров

«Ньюкасл», со значительной разницей, идет фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.82, ничья в игре продается за 3.75, а победа «Астон Виллы» за 4.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.873.764.49
Лига Ставок 1.75 3.80 4.50
Мелбет 1.81 3.98 4.68
1XBET 1.86 3.90 4.48

Эксперты затрудняются предположить, какого количества голов в поединке следует ожидать, ставка ТБ (2.5) и ТМ (2.5) котируется практически по одной цене – 1.91 и 1.95 соответственно, в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Ньюкасл» к 14 туру подходит на четвертой строчке чемпионата, сумев набрать к этому моменту 21 очко. В текущем сезоне команда добыла пять побед, шесть раз расписала с соперниками «мировую» и лишь однажды уступила. В последних пяти турах четырежды соперники были обыграны, а также один поединок закончился с равным счетом. В крайнем противостоянии верх взят над одним из лидеров «Тоттенхэмом» (2:1).

«Астон Вилла» после сыгранных 13 туров располагается на месте 15 в таблице, имея в активе 12 очков. В нынешней кампании клуб по три раза добыл победу и сыграл вничью, а в шести случаях уступил. В предшествующих пяти турах по два матча сыграно вничью и проиграно, а крайнее противостоянии выиграно, верх взят над «Брентфордом» (4:0).

Информация для ставок

  • В 13 из 15 последних матчах в АПЛ «Астон Вилла» забила менее 3.5 голов
  • «Ньюкасл» не проиграл в 14 из 15 последних матчах
  • «Астон Вилла» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание текущее положение команд, актуальную статистику и нынешнюю форму, предлагаем заиграть ставку на фору (+1) «Астон Виллы» с коэффициентом 1.58 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.80 1.49 1.94 1.96 1.52 2.70
Лига Ставок 2.80 1.41 1.91 1.83 1.51 2.44
Мелбет 2.03 1.91
1XBET 1.90 2.01
Все комментарии
Vladimir Polovenko
Vladimir Polovenko
сегодня в 16:13
победа АВ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:59
Победа гостей и оз !
Гость
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