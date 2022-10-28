«Ньюкасл» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (29.10.2022)

1666987639

вчера, 23:07

Ставки букмекеров

«Ньюкасл», со значительной разницей, идет фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.82, ничья в игре продается за 3.75, а победа «Астон Виллы» за 4.50 в БК Лига Ставок.

Эксперты затрудняются предположить, какого количества голов в поединке следует ожидать, ставка ТБ (2.5) и ТМ (2.5) котируется практически по одной цене – 1.91 и 1.95 соответственно, в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Ньюкасл» к 14 туру подходит на четвертой строчке чемпионата, сумев набрать к этому моменту 21 очко. В текущем сезоне команда добыла пять побед, шесть раз расписала с соперниками «мировую» и лишь однажды уступила. В последних пяти турах четырежды соперники были обыграны, а также один поединок закончился с равным счетом. В крайнем противостоянии верх взят над одним из лидеров «Тоттенхэмом» (2:1).

«Астон Вилла» после сыгранных 13 туров располагается на месте 15 в таблице, имея в активе 12 очков. В нынешней кампании клуб по три раза добыл победу и сыграл вничью, а в шести случаях уступил. В предшествующих пяти турах по два матча сыграно вничью и проиграно, а крайнее противостоянии выиграно, верх взят над «Брентфордом» (4:0).

Информация для ставок

В 13 из 15 последних матчах в АПЛ «Астон Вилла» забила менее 3.5 голов

«Астон Вилла» забила менее 3.5 голов «Ньюкасл» не проиграл в 14 из 15 последних матчах

«Астон Вилла» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание текущее положение команд, актуальную статистику и нынешнюю форму, предлагаем заиграть ставку на фору (+1) «Астон Виллы» с коэффициентом 1.58 в БК Лига Ставок.