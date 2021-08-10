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«Анортосис» — «Рапид»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы (12.08.2021)

10 августа 2021, 12:39

12 августа пройдет ответный матч квалификации Лиги Европы, в котором сыграют «Анортосис» и «Рапид».

Лига Европы 2021/2022
Анортосис
Рапид
2 : 1
завершен
12 августа 2021, 20:00
четверг
0 - 3
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.893.831.87
Мелбет 3.92 3.76 1.96
1XBET 3.30 3.70 2.07

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этой встречи букмекерская контора Мелбет предложила такие коэффициенты: победа «Анортосиса» — 3.60, ничья – 3.78, победа «Рапида» — 1.95.

Аналитики также считают, что команды смогут показать результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.72, ТМ(2,5) – 2.21.

Форма команд

«Рапид», который отправил своего 18-летнего вундеркинда в «Барселону», разгромил «Анортосис» на своем поле со счетом 3:0, тем самым де-факто решив задачу с проходом в финальную стадию квалификации Лиги Европы.

После этого поединка клуб из Вены также оформил убедительную победу над «Вольфсбергером» в австрийской Бундеслиге (3:0). Отметим, что прежде «Рапид» неудачно сыграл в квалификации Лиги чемпионов, где команда по сумме двух встреч уступила «Спарте» из Праги – 2:1 дома и 0:2 в гостях.

«Анортосис» выступает в квалификации Лиги Европы с текущей стадии. Помимо первой игры против «Рапида» клуб из Кипра также провел матч за Суперкубок страны, где он проиграл «Омонии» в серии пенальти (1:2).

Отметим, что участники этой игры также пересекались в квалификации Лиги чемпионов сезона-2008/2009. Тогда благодаря гостевому голу сильней оказался «Анортосис».

Информация для ставок

• В 3 очных противостояниях команд сыграла ставка на ТБ(2,5)
• «Анортосис» проиграл 3 последних матча на своем поле, пропустив 6 голов
• «Рапид» забивал минимум 3 гола в двух последних поединках

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.70 1.69 2.17
Мелбет 2.15 1.78
1XBET 1.91 1.99
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