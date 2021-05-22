«Антверпен» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (23.05.2021)

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сегодня, 04:22

В 6-м туре Чемпионской группы Про-Лиги Бельгии «Антверпен» и «Андерлехт» разыграют путёвку в отбор Лиги Европы. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Андерлехт» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.3. Победа «Антверпена» котируется в 3.00. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.5.

Коэффициент на тотал больше 2.5 мячей составил 1.9, низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.9. Исход «обе команды забьют» представлен котировкой 1.75.

Форма команд

«Антверпен» проводит заключительный поединок сезона на своем стадионе и в этом плане имеет небольшое преимущество над своим соперником. Однако клуб отстает от «Андерлехта» на один балл и обязан побеждать в этом матче, чтобы получить право на участие в квалификации Лиги Европы. Команда неудачно проводит плей-офф. В 5 поединках «Антверпен» не одержал ни одной победы, в двух последних турах проиграв «Брюгге» (1:2) и «Генку» (0:4).

«Андерлехт» так же ни разу не победил в Чемпионской группе, но в этом матче ему будет достаточно и ничейного результата. Команда умеет давать бой, что продемонстрировала в последней игре с чемпионом страны «Брюгге» (3:3). Главный тренер Венсан Компани сделает всё возможное, чтоб вернуть «Андерлехт» в еврокубки.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия обеих команд насчитывает пять матчей

«Андерлехт» забивал на выезде в пяти матчах подряд

«Антверпен» пропускает дома минимум два гола в 5 матчах из 7 последних

В двух последних очных встречах команд сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

Обе команды стремятся выйти в Лигу Европы и готовы выложиться на полную. Сложно предположить, кто в итоге окажется сильнее, но, скорее всего, соперники хотя бы раз поразят ворота друг друга. Рекомендуем сделать ставку «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75.