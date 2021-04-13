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«Анже» — «Ренн». Прогноз на матч чемпионата Франции (17.04.2021)

вчера, 05:56

В 33-м туре Лиги 1 «Анже» сыграет дома против «Ренна». Вашему вниманию обзор ставок и прогноз на этот поединок.

Франция. Лига 1 2020/2021
Анже
Ренн
- : -
17 апреля 2021, 14:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.463.292.33
Лига Ставок 3.45 3.20 2.27
Мелбет 3.38 3.38 2.34
BetBoom 3.51 3.21 2.29

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этой игре букмекеры отдают гостям. Ставки на победу «Ренна» БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.38. Ничейный исход встречи представлен котировкой 3.36, победа «Анже» оценивается в 3.34.

Много забитых мячей в предстоящем матче букмекеры не ждут. Ставки на тотал меньше (2,5) голов идут за 1.66, больше – 2.20.

Форма команд

«Анже», набравший 41 балл в чемпионате Франции, прочно осел на экваторе турнирной таблицы (11 место) с убедительной дистанцией от зоны вылета (11 очков). «Анже» не может победить в четырех турах кряду. Поражения «черно-белых» от «Лиона» (0:3) и «Сент-Этьена» (0:1) были разбавлены ничейными встречами с «Брестом» (0:0) и «Монпелье» (1:1). В Кубке Франции «Анже» еще продолжает выступления – после победы над «Седаном» (1:0) команда прошла в четвертьфинал турнира.

«Ренн» выбрался из кризиса, начавшегося этой зимой. В четырех прошлых турах Лиги 1 «красно-черные» набрали 10 из 12 возможных очков. В данной серии гости грядущей встречи победили «Страсбур» (1:0), «Метц» (3:1) и «Нант» (1:0), а также разделили очки с «Реймсом» (2:2). В чемпионате «Ренн» занимает седьмую строчку, а из кубка страны команда вылетела на стадии 1/32 финала, уступив в гостях «Анже» (1:2).

Информация для ставок

  • «Анже» не побеждал в 9 из 10 прошлых матчей Лиги 1
  • «Ренн» забивал минимум 2 гола в 2 предыдущих гостевых матчах чемпионата
  • В 4 последних очных встречах на поле «Анже» команды обменивались забитыми голами
  • «Анже» не побеждал в 4 предыдущих домашних матчах Лиги 1

Прогноз

«Ренн» заметно прибавил в последних турах. «Анже», наоборот, показывает неубедительные результаты. В этой игре у гостей будет неплохой шанс взять реванш у соперника за вылет из Кубка Франции. Предлагаем поставить на победу «Ренна» с учетом форы (0) по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.74 1.63 2.40
Лига Ставок 2.05 1.78 1.58 2.39
Мелбет 1.67 2.40
BetBoom 2.09 1.79 1.60 2.41 1.31 3.63
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Все комментарии
dadrail
dadrail
вчера в 06:59
Гости фавориты матча
sv_1969
sv_1969
вчера в 06:46
Возможна ничья
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