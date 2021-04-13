«Анже» — «Ренн». Прогноз на матч чемпионата Франции (17.04.2021)

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вчера, 05:56

В 33-м туре Лиги 1 «Анже» сыграет дома против «Ренна». Вашему вниманию обзор ставок и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этой игре букмекеры отдают гостям. Ставки на победу «Ренна» БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.38. Ничейный исход встречи представлен котировкой 3.36, победа «Анже» оценивается в 3.34.

Много забитых мячей в предстоящем матче букмекеры не ждут. Ставки на тотал меньше (2,5) голов идут за 1.66, больше – 2.20.

Форма команд

«Анже», набравший 41 балл в чемпионате Франции, прочно осел на экваторе турнирной таблицы (11 место) с убедительной дистанцией от зоны вылета (11 очков). «Анже» не может победить в четырех турах кряду. Поражения «черно-белых» от «Лиона» (0:3) и «Сент-Этьена» (0:1) были разбавлены ничейными встречами с «Брестом» (0:0) и «Монпелье» (1:1). В Кубке Франции «Анже» еще продолжает выступления – после победы над «Седаном» (1:0) команда прошла в четвертьфинал турнира.

«Ренн» выбрался из кризиса, начавшегося этой зимой. В четырех прошлых турах Лиги 1 «красно-черные» набрали 10 из 12 возможных очков. В данной серии гости грядущей встречи победили «Страсбур» (1:0), «Метц» (3:1) и «Нант» (1:0), а также разделили очки с «Реймсом» (2:2). В чемпионате «Ренн» занимает седьмую строчку, а из кубка страны команда вылетела на стадии 1/32 финала, уступив в гостях «Анже» (1:2).

Информация для ставок

«Анже» не побеждал в 9 из 10 прошлых матчей Лиги 1

«Ренн» забивал минимум 2 гола в 2 предыдущих гостевых матчах чемпионата

В 4 последних очных встречах на поле «Анже» команды обменивались забитыми голами

«Анже» не побеждал в 4 предыдущих домашних матчах Лиги 1

Прогноз

«Ренн» заметно прибавил в последних турах. «Анже», наоборот, показывает неубедительные результаты. В этой игре у гостей будет неплохой шанс взять реванш у соперника за вылет из Кубка Франции. Предлагаем поставить на победу «Ренна» с учетом форы (0) по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.