ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыКубок Америки 2021

Аргентина — Парагвай. Прогноз на матч группового этапа Кубка Америки (22.06.2021)

вчера, 08:11

Сборная Аргентины сыграет в матче против Парагвая. Этот поединок запланирован на 22 июня 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.494.078.63
Лига Ставок 1.55 3.90 7.20
Фонбет Live! 1.06 12.50 50.00
Мелбет 1.54 3.80 7.50
1XBET 1.57 3.72 7.10

Ставки букмекеров

Фаворит матча — сборная Аргентины. Поставить на победу аргентинцев можно по 1.47, также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.00. Еще одна актуальная ставка — победа Парагвая по 7.90.

Форма команд

Сборная Аргентины имеет очень хорошую статистику в последних матчах. На Кубке Америки команда сыграла два матча, один из них выиграла. Победный матч пришелся на поединок против Уругвая, сборная Аргентины выиграла со счетом 1:0. Также аргентинцы сыграли вничью в поединке с Чили, матч завершился со счетом 1:1.

Парагвай является неудобным соперником для всех команд, с которыми встречается. Сборная сыграла один поединок на Кубке Америки и выиграла его. Пострадала Боливия. Парагвай обыграл боливийцев со счетов 3:1.

Информация для ставок

● Парагвай проиграл всего один матч из последних десяти

● Аргентина не проигрывает вот уже 15 игр кряду

● За последние пять игр Парагвай забил шесть мячей

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на исход с учетом форы (-2.5) Аргентины по коэффициенту 4.50. Также можно поставить на то, что победит Парагвай или будет ничья по 2.70.

Ранее букмекеры предлагали поставить по коэффициенту 1.82 на ИТБ голов сборной Дании в матче со сборной России.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.60 1.81 2.08
Лига Ставок 2.12 1.70 1.61 2.27
Мелбет 1.63 2.41
1XBET 1.67 2.25
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии18
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 11:05
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является Аргентина
shlomo
shlomo
вчера в 08:12
Аргентина фаворит матча
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100