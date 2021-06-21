Аргентина — Парагвай. Прогноз на матч группового этапа Кубка Америки (22.06.2021)

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вчера, 08:11

Сборная Аргентины сыграет в матче против Парагвая. Этот поединок запланирован на 22 июня 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — сборная Аргентины. Поставить на победу аргентинцев можно по 1.47, также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.00. Еще одна актуальная ставка — победа Парагвая по 7.90.

Форма команд

Сборная Аргентины имеет очень хорошую статистику в последних матчах. На Кубке Америки команда сыграла два матча, один из них выиграла. Победный матч пришелся на поединок против Уругвая, сборная Аргентины выиграла со счетом 1:0. Также аргентинцы сыграли вничью в поединке с Чили, матч завершился со счетом 1:1.

Парагвай является неудобным соперником для всех команд, с которыми встречается. Сборная сыграла один поединок на Кубке Америки и выиграла его. Пострадала Боливия. Парагвай обыграл боливийцев со счетов 3:1.

Информация для ставок

● Парагвай проиграл всего один матч из последних десяти

● Аргентина не проигрывает вот уже 15 игр кряду

● За последние пять игр Парагвай забил шесть мячей

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на исход с учетом форы (-2.5) Аргентины по коэффициенту 4.50. Также можно поставить на то, что победит Парагвай или будет ничья по 2.70.

Ранее букмекеры предлагали поставить по коэффициенту 1.82 на ИТБ голов сборной Дании в матче со сборной России.