Аргентина – Саудовская Аравия. Прогноз на матч чемпионата мира (22.11.2022)

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сегодня, 11:58

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают огромное предпочтение сборной Аргентины. На победу команды линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.17. Ничейный результат котируется по коэффициенту 7, а победа Саудовской Аравии принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 19.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.65. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 2.75

Форма команд

Сборная Аргентины сейчас выглядит очень сплоченно и определенно хочет выиграть турнир, ведь вероятнее всего, это последний чемпионат мира для Лионеля Месси. Команда имеет отличный подбор футболистов на каждой линии, и победа в предстоящей встрече с Саудовской Аравией мало у кого вызывает сомнения. В прошлом товарищеском матче сборная Аргентины разгромила ОАЭ (5:0), а ранее переиграла команду Ямайки (3:0).

Сборная Саудовской Аравии играла на прошлом чемпионате мира в России и не имела там успеха. Сейчас у коллектива не менее сложная группа, в которой он опять не является фаворитом. Тем не менее, списывать раньше времени коллектив нельзя, поэтом встреча разных по стилю сборных определенно будет интересной. Два последних матча Саудовская Аравия проиграла Хорватии (0:1) и разошлась миром с Панамой (1:1).

Информация для ставок

Аргентина не проигрывает уже 36 матчей подряд во всех турнирах

Пять из десяти последних матчей Саудовской Аравии завершились ничейным результатом

В последнем товарищеском матче между собой команды сыграли вничью (0:0)

Восемь из десяти последних матчей Саудовской Аравии завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

Саудовская Аравия играет в нерезультативный футбол, и Аргентине придется постараться, чтобы добыть результат. Предполагаем, что Месси и компания смогут сломить сопротивление соперника и одержать победу с форой (-2) по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.