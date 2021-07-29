«Арис» — «Астана». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (29.07.2021)

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сегодня, 00:08

«Арис» сыграет против «Астаны» в рамках ответного поединка квалификационного раунда Лиги конференций. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Арис». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.80 и на победу гостей за 4.50.

Форма команд

«Арис» не впечатляет в этом сезоне. Команда ужасно выглядит в последних матчах. Подготовка к сезону также была провалена, ведь в товарищеских играх клуб смог выиграть лишь один раз. «Арис» мало забивает и много пропускает. Линия обороны этого клуба сильно страдает в каждом поединке, из-за этого греческая команда пропускает больше одного гола за игру. «Арис» выглядит фаворитом этого матча за счет игры в родных стенах, команде вполне по силам победить, но в проход этого клуба дальше верится с большим трудом.

«Астана» блистает в последних матчах. Команда отлично проявила себя в товарищеских поединках, также у нее все хорошо в чемпионате и Кубке Казахстана. «Астана» далеко зашла в квалификационном раунде ЛК и смотрится неплохо в каждом поединке. Команда играет в прагматичный футбол, но иногда выдает великолепные перформансы и может забивать более трех мячей за игру. В основном «Астана» старается забить 1-2 гола и сесть в оборону.

Информация для ставок

«Астана» не проигрывает пять поединков кряду

«Арис» выиграл всего один поединок из последних десяти

«Астана» забила десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Ариса» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.46.

Также букмекеры предложили заманчивый коэффициент на победу «Кешли» в матче квалификации Лиги конференций с «Сочи».