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«Арис» — «Астана». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (29.07.2021)

сегодня, 00:08

«Арис» сыграет против «Астаны» в рамках ответного поединка квалификационного раунда Лиги конференций. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Лига конференций 2021/2022
Арис
Астана
- : -
сегодня, 21:30
0 - 2
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.68 3.50 5.90

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Арис». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.80 и на победу гостей за 4.50.

Форма команд

«Арис» не впечатляет в этом сезоне. Команда ужасно выглядит в последних матчах. Подготовка к сезону также была провалена, ведь в товарищеских играх клуб смог выиграть лишь один раз. «Арис» мало забивает и много пропускает. Линия обороны этого клуба сильно страдает в каждом поединке, из-за этого греческая команда пропускает больше одного гола за игру. «Арис» выглядит фаворитом этого матча за счет игры в родных стенах, команде вполне по силам победить, но в проход этого клуба дальше верится с большим трудом.

«Астана» блистает в последних матчах. Команда отлично проявила себя в товарищеских поединках, также у нее все хорошо в чемпионате и Кубке Казахстана. «Астана» далеко зашла в квалификационном раунде ЛК и смотрится неплохо в каждом поединке. Команда играет в прагматичный футбол, но иногда выдает великолепные перформансы и может забивать более трех мячей за игру. В основном «Астана» старается забить 1-2 гола и сесть в оборону.

Информация для ставок

  • «Астана» не проигрывает пять поединков кряду
  • «Арис» выиграл всего один поединок из последних десяти
  • «Астана» забила десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Ариса» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.46.

Также букмекеры предложили заманчивый коэффициент на победу «Кешли» в матче квалификации Лиги конференций с «Сочи».

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73tqkvkswezy
73tqkvkswezy
сегодня в 01:10
Футбольный клуб «Арис» выиграет матч.
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