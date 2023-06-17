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Армения – Латвия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (19.06.2023)

вчера, 12:41
Армения

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.75. Поверить в успех Латвии можно по 4.55. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.763.904.70

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.91. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.89.

Форма команд

Сборная Армении неожиданно выиграла в недавнем матче у Уэльса на выезде (4:2) и даже вернулась с борьбу за выход из группы. Сейчас коллектив занимает четвертое место с тремя баллами, но отстает от сразу двух соперников всего на один балл. В домашней встрече с Латвией у хозяев будет шанс еще дальше продвинуться по турнирной таблице. Еще в одной встрече Армения минимально проиграла Турции на своем поле (1:2).

Команда Латвии не смогла на старте конкурировать со своими соперниками в отборе на ЧЕ 2024 и теперь занимает последнее место без набранных очков. Вероятнее всего, коллектив уже не рассчитывает побороться за высокие места, а выездной матч мотивированной Армений также не сулим им ничего оптимистичного. Два последних поединка Латвии завершились поражениями от Турции (2:3) и Уэльса (0:1).

Информация для ставок

  • Латвия проиграла четыре из шести последних матчей во всех турнирах
  • Армения выиграла лишь одну из десяти последних встреч во всех турнирах
  • Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды осознают, что этот матч является для них последним шансом зацепиться за плей-офф. Предполагаем, что Армения окажется удачливее своего соперника и вырвет победу. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.49 1.88 1.99 1.48 2.77
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:57
Впрочем забить больше одного гола Латвии в этом матче будет наверное сложно. И поэтому победа Армении всего быстрее предрешена. Во всяком случае после победы хозяев на выезде над командой Уэльса это вполне будет закономерно. Поэтому ставку берём П1 + ТБ 1.5 - Да
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