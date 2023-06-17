Армения – Латвия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (19.06.2023)

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вчера, 12:41

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.75. Поверить в успех Латвии можно по 4.55. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.75.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.91. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.89.

Форма команд

Сборная Армении неожиданно выиграла в недавнем матче у Уэльса на выезде (4:2) и даже вернулась с борьбу за выход из группы. Сейчас коллектив занимает четвертое место с тремя баллами, но отстает от сразу двух соперников всего на один балл. В домашней встрече с Латвией у хозяев будет шанс еще дальше продвинуться по турнирной таблице. Еще в одной встрече Армения минимально проиграла Турции на своем поле (1:2).

Команда Латвии не смогла на старте конкурировать со своими соперниками в отборе на ЧЕ 2024 и теперь занимает последнее место без набранных очков. Вероятнее всего, коллектив уже не рассчитывает побороться за высокие места, а выездной матч мотивированной Армений также не сулим им ничего оптимистичного. Два последних поединка Латвии завершились поражениями от Турции (2:3) и Уэльса (0:1).

Информация для ставок

Латвия проиграла четыре из шести последних матчей во всех турнирах

Армения выиграла лишь одну из десяти последних встреч во всех турнирах

Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды осознают, что этот матч является для них последним шансом зацепиться за плей-офф. Предполагаем, что Армения окажется удачливее своего соперника и вырвет победу. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.