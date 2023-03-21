Армения – Турция. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (25.03.2023)

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сегодня, 11:50

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.4. Поверить в успех Армении можно по 9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.5.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.02. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.78.

Форма команд

Сборная Армении в прошлой квалификации к ЧМ 2022 показала, что может достигать высоких результатов, но во второй половине полностью провалилась. Сейчас коллектив вновь хочет хорошо стартовать, но уже в первом туре у него очень серьезный соперник и прямой конкурент за выход из группы. В прошлой товарищеской игре Армения проиграла Албании (0:2) и разошлась миром с Косово (2:2).

Сборная Турции в последние годы имеет высокий потенциал, однако в некоторых важных встречах ей не хватает стабильности, чтобы достигать поставленных целей. В игре с Арменией гости являются большими фаворитами и приложат максимум усилий, чтобы увезти максимальное количество баллов. В двух последних товарищеских встречах Турция была сильнее Чехии и Шотландии с одинаковым счетом (2:1).

Информация для ставок

Армения проиграла семь из десяти последних поединков во всех турнирах

Турция проиграла только один поединок из восьми последних во всех турнирах

Турция выиграл оба матча у Армении с одинаковым счетом (2:0)

Прогноз

Армения находится не в лучших кондициях и практически не имеет шансов против такой Турции. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4.