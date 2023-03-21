Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Армения – Турция. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (25.03.2023)

сегодня, 11:50
Турция

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.4. Поверить в успех Армении можно по 9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.5.

Отбор ЧЕ-2024
Армения
Турция
- : -
25 марта 2023, 20:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle8.874.441.41
Лига Ставок 7.60 4.50 1.46
1XBET 8.30 4.50 1.42

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.02. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.78.

Форма команд

Сборная Армении в прошлой квалификации к ЧМ 2022 показала, что может достигать высоких результатов, но во второй половине полностью провалилась. Сейчас коллектив вновь хочет хорошо стартовать, но уже в первом туре у него очень серьезный соперник и прямой конкурент за выход из группы. В прошлой товарищеской игре Армения проиграла Албании (0:2) и разошлась миром с Косово (2:2).

Сборная Турции в последние годы имеет высокий потенциал, однако в некоторых важных встречах ей не хватает стабильности, чтобы достигать поставленных целей. В игре с Арменией гости являются большими фаворитами и приложат максимум усилий, чтобы увезти максимальное количество баллов. В двух последних товарищеских встречах Турция была сильнее Чехии и Шотландии с одинаковым счетом (2:1).

Информация для ставок

  • Армения проиграла семь из десяти последних поединков во всех турнирах
  • Турция проиграла только один поединок из восьми последних во всех турнирах
  • Турция выиграл оба матча у Армении с одинаковым счетом (2:0)

Прогноз

Армения находится не в лучших кондициях и практически не имеет шансов против такой Турции. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.53 1.81 2.05 1.42 2.95
Лига Ставок 2.46 1.53 1.77 2.02 1.41 2.85
1XBET 1.81 2.07
Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 11:58
Вроде как Турки и фавориты матча, но Армения запросто может преподнести сюрприз...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 