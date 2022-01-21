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«Арсенал» — «Бёрнли». Прогноз на матч Премьер-лиги (23.01.2022)

вчера, 16:55

23 января 2022 года в рамках очередного тура Премьер-лиги Англии «Арсенал» примет на стадионе «Эмирейтс» в столице Великобритании «Бёрнли». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.33 5.00 9.50
Мелбет 1.34 5.20 12.00
1XBET 1.34 5.20 12.00
BetBoom 1.35 5.22 9.94

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка, по мнению букмекеров, является «Арсенал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.90 и на победу гостей по 9.50. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.20.

Форма команд

«Арсенал» в нынешнем сезоне идет на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. У клуба под руководством Микеля Артеты 35 пунктов. Коллектив выиграл 11 поединков, дважды играл вничью и проиграл в семи встречах. Всего у «канониров» 33 забитых и 25 пропущенных мячей. «Арсенал» в последних матчах выглядит неплохо — поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:2, а также победы над «Норвичем» 0:5 и «Лидсом» 1:4.

«Бёрнли» в этом сезоне идет на последней, 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. У команды одна победа, восемь ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 16 мячей и пропустил 27 голов. В последних встречах эта команда не может похвастаться хорошими результатами — поражения от «Лидса» со счетом 3:1, а также от «Манчестер Юнайтед» 3:1 и ничья с «Вест Хэмом» 0:0.

Информация для ставок

  • «Бёрнли» не побеждает вот уже восемь игр кряду
  • «Арсенал» не побеждает четыре поединка кряду во всех турнирах
  • У «Бёрнли» восемь пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.95. «Арсенал» неплох в атаке и регулярно забивает много мячей.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.16 1.81
1XBET 2.16 1.81
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 22:29
Арсенал выиграет этот матч
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