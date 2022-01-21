«Арсенал» — «Бёрнли». Прогноз на матч Премьер-лиги (23.01.2022)

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вчера, 16:55

23 января 2022 года в рамках очередного тура Премьер-лиги Англии «Арсенал» примет на стадионе «Эмирейтс» в столице Великобритании «Бёрнли». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка, по мнению букмекеров, является «Арсенал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.90 и на победу гостей по 9.50. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.20.

Форма команд

«Арсенал» в нынешнем сезоне идет на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. У клуба под руководством Микеля Артеты 35 пунктов. Коллектив выиграл 11 поединков, дважды играл вничью и проиграл в семи встречах. Всего у «канониров» 33 забитых и 25 пропущенных мячей. «Арсенал» в последних матчах выглядит неплохо — поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:2, а также победы над «Норвичем» 0:5 и «Лидсом» 1:4.

«Бёрнли» в этом сезоне идет на последней, 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. У команды одна победа, восемь ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 16 мячей и пропустил 27 голов. В последних встречах эта команда не может похвастаться хорошими результатами — поражения от «Лидса» со счетом 3:1, а также от «Манчестер Юнайтед» 3:1 и ничья с «Вест Хэмом» 0:0.

Информация для ставок

«Бёрнли» не побеждает вот уже восемь игр кряду

«Арсенал» не побеждает четыре поединка кряду во всех турнирах

У «Бёрнли» восемь пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.95. «Арсенал» неплох в атаке и регулярно забивает много мячей.