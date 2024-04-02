«Арсенал» — «Лутон Таун». Прогноз на матч АПЛ (03.04.2024)

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сегодня, 14:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.11. Победа «Лутон Таун» оценивается по 22, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 11.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Арсенал» потерял очки в прошлом туре с «Манчестер Сити» (0:0), что дало возможность «Ливерпулю» выбиться в лидеры АПЛ . «Канониры» идут на втором месте с 65 баллами и отстают на два балла от лидера. В домашней игре с аутсайдером турнирной таблицы хозяева не имеют права терять очки, ведь это обязательно скажется в конце сезона. В еще одном недавнем матче «Арсенал» в серии пенальти прошел «Порту» в Лиге чемпионов (2:0).

«Лутон Таун» идет в зоны вылета, а именно занимает 18 место с 22 баллами в активе. Команда уступает «Ноттингем Форест» лишь по дополнительным характеристикам, а от «Эвертона» отстает на три балла. Коллектив еще имеет шансы сохранить прописку в АПЛ , но для этого нужно набирать очки в ближайших встречах и даже попытаться выстоять против «Арсенала». В последней игре «Лутон Таун» проиграл на выезде «Тоттенхэму» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (1:1).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лутон Таун» не может победить уже десять поединков подряд

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Арсенал» с первых минут бросится на ворота соперника должен быстро добиться результата. Предлагаем сделать ставку на победу «канониров» в первом тайме с форой (-1.5) по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.