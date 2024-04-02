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«Арсенал» — «Лутон Таун». Прогноз на матч АПЛ (03.04.2024)

сегодня, 14:54
Арсенал

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.11. Победа «Лутон Таун» оценивается по 22, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 11.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Арсенал» потерял очки в прошлом туре с «Манчестер Сити» (0:0), что дало возможность «Ливерпулю» выбиться в лидеры АПЛ. «Канониры» идут на втором месте с 65 баллами и отстают на два балла от лидера. В домашней игре с аутсайдером турнирной таблицы хозяева не имеют права терять очки, ведь это обязательно скажется в конце сезона. В еще одном недавнем матче «Арсенал» в серии пенальти прошел «Порту» в Лиге чемпионов (2:0).

«Лутон Таун» идет в зоны вылета, а именно занимает 18 место с 22 баллами в активе. Команда уступает «Ноттингем Форест» лишь по дополнительным характеристикам, а от «Эвертона» отстает на три балла. Коллектив еще имеет шансы сохранить прописку в АПЛ, но для этого нужно набирать очки в ближайших встречах и даже попытаться выстоять против «Арсенала». В последней игре «Лутон Таун» проиграл на выезде «Тоттенхэму» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (1:1).

Информация для ставок

  • «Арсенал» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Лутон Таун» не может победить уже десять поединков подряд
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Арсенал» с первых минут бросится на ворота соперника должен быстро добиться результата. Предлагаем сделать ставку на победу «канониров» в первом тайме с форой (-1.5) по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 14:57
Победа Арсенала и обе команды не забьют.
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