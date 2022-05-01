«Арсенал» Тула — «Нижний Новгород». Прогноз на матч чемпионата России (02.05.2022)

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вчера, 10:30

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Нижнего Новгорода» будет стоить 3.05, ничью можно поставить по 3.1. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.97.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.3 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Арсенал» из Тулы находится в очень сложном положении и занимает последнее место в турнирной таблице. Команда набрала 21 очков и имеет теоретические шансы побороться за 13-14 место по итогам сезона, которые дают возможность провести стыковые матчи плей-офф за сохранение прописки в РПЛ . В предстоящей встрече с новичком чемпионата России хозяев устроит только победа. Два последних матча тульского «Арсенала» завершились поражениями от «Рубина» (0:1) и «Ростова» (1:2).

«Нижний Новгород» в последних поединках не смог добиться хороших результатов и за несколько туров до конца команде угрожает попадание в зону вылета. В активе клуба 28 баллов и он опережает ближайшего соперника только по дополнительным показателям. Матч с последней командой турнирной таблицы будет очень сложным, но оставляет хорошие шансы на набранные очки, которые сейчас очень нужны клубу. В прошлом туре «Нижний Новгород» минимально проиграл «Локомотиву» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Химками» (0:0).

Информация для ставок

«Арсенал» Тула не может выиграть уже 10 матчей подряд во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Нижнего Новгорода» завершились исходом «обе забьют — нет»

Матч первого круга между клубами завершился выездной победой тульского «Арсенала» (3:2).

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