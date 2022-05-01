«Арсенал» Тула — «Нижний Новгород». Прогноз на матч чемпионата России (02.05.2022)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Нижнего Новгорода» будет стоить 3.05, ничью можно поставить по 3.1. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.97.
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сегодня, 19:00
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.3 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.3.
Форма команд
«Арсенал» из Тулы находится в очень сложном положении и занимает последнее место в турнирной таблице. Команда набрала 21 очков и имеет теоретические шансы побороться за 13-14 место по итогам сезона, которые дают возможность провести стыковые матчи плей-офф за сохранение прописки в РПЛ. В предстоящей встрече с новичком чемпионата России хозяев устроит только победа. Два последних матча тульского «Арсенала» завершились поражениями от «Рубина» (0:1) и «Ростова» (1:2).
«Нижний Новгород» в последних поединках не смог добиться хороших результатов и за несколько туров до конца команде угрожает попадание в зону вылета. В активе клуба 28 баллов и он опережает ближайшего соперника только по дополнительным показателям. Матч с последней командой турнирной таблицы будет очень сложным, но оставляет хорошие шансы на набранные очки, которые сейчас очень нужны клубу. В прошлом туре «Нижний Новгород» минимально проиграл «Локомотиву» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Химками» (0:0).
Информация для ставок
- «Арсенал» Тула не может выиграть уже 10 матчей подряд во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей «Нижнего Новгорода» завершились исходом «обе забьют — нет»
- Матч первого круга между клубами завершился выездной победой тульского «Арсенала» (3:2).
Прогноз
Оба коллектива борются за выживание в РПЛ, поэтому матч будет нервным и жестким. Предполагаем, что клубы порадуют зрителей большим количеством мячей, а сделать на это ставку можно по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Фонбет.