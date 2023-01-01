«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (03.01.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.78. Победа «Ньюкасл Юнайтед» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.
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завтра, 22:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.
Форма команд
«Арсенал» показывает уверенную игру и после перерыва на чемпионат мира, успевая не только сохранить свое лидерство, но и увеличить отрыв. Сейчас в активе «канониров» уже 43 балла, и они опережают «Манчестер Сити» на семь очков. Тем не менее, предстоящий матч будет непростым и придется приложить немало усилий для победы. В прошлом туре «Арсенал» одолел на выезде «Брайтон» (4:2), а ранее переиграл на своем поле «Вест Хэм» (3:1).
«Ньюкасл Юнайтед» также дает повод своим болельщикам гордиться своими выступлениями, однако иногда не добирает очки, что не позволяет клубу находиться выше. Перед стартом очередного тура «сороки» идут на третьем месте с 34 баллами и отстают от «Манчестер Сити» на два очка. Игра с «Арсеналом» станет настоящим испытанием для недавно построенного коллектива. В прошлом туре «Ньюкасл Юнайтед» не смог дожать «Лидс» (0:0), а ранее уверенно обыграл «Лестер» (3:0).
Информация для ставок
- «Арсенал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ньюкасл Юнайтед» выиграл четыре последних встречи на выезде
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Ньюкасл Юнайтед» проиграл семь из десяти последних матчей с «Арсеналом»
Прогноз
«Арсенал» находится в идеальной форме на данном отрезке чемпионата, поэтому даже хорошо укомплектованный «Ньюкасл Юнайтед» вероятнее всего, не сможет остановить лондонцев. Сделать ставку на побед хозяев можно по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.