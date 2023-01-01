«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (03.01.2023)

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вчера, 17:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.78. Победа «Ньюкасл Юнайтед» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Арсенал» показывает уверенную игру и после перерыва на чемпионат мира, успевая не только сохранить свое лидерство, но и увеличить отрыв. Сейчас в активе «канониров» уже 43 балла, и они опережают «Манчестер Сити» на семь очков. Тем не менее, предстоящий матч будет непростым и придется приложить немало усилий для победы. В прошлом туре «Арсенал» одолел на выезде «Брайтон» (4:2), а ранее переиграл на своем поле «Вест Хэм» (3:1).

«Ньюкасл Юнайтед» также дает повод своим болельщикам гордиться своими выступлениями, однако иногда не добирает очки, что не позволяет клубу находиться выше. Перед стартом очередного тура «сороки» идут на третьем месте с 34 баллами и отстают от «Манчестер Сити» на два очка. Игра с «Арсеналом» станет настоящим испытанием для недавно построенного коллектива. В прошлом туре «Ньюкасл Юнайтед» не смог дожать «Лидс» (0:0), а ранее уверенно обыграл «Лестер» (3:0).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл четыре последних встречи на выезде

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл семь из десяти последних матчей с «Арсеналом»

Прогноз

«Арсенал» находится в идеальной форме на данном отрезке чемпионата, поэтому даже хорошо укомплектованный «Ньюкасл Юнайтед» вероятнее всего, не сможет остановить лондонцев. Сделать ставку на побед хозяев можно по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.