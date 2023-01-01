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«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (03.01.2023)

вчера, 17:56
Арсенал (Лондон)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.78. Победа «Ньюкасл Юнайтед» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.853.774.15
1XBET 1.83 3.92 4.68

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Арсенал» показывает уверенную игру и после перерыва на чемпионат мира, успевая не только сохранить свое лидерство, но и увеличить отрыв. Сейчас в активе «канониров» уже 43 балла, и они опережают «Манчестер Сити» на семь очков. Тем не менее, предстоящий матч будет непростым и придется приложить немало усилий для победы. В прошлом туре «Арсенал» одолел на выезде «Брайтон» (4:2), а ранее переиграл на своем поле «Вест Хэм» (3:1).

«Ньюкасл Юнайтед» также дает повод своим болельщикам гордиться своими выступлениями, однако иногда не добирает очки, что не позволяет клубу находиться выше. Перед стартом очередного тура «сороки» идут на третьем месте с 34 баллами и отстают от «Манчестер Сити» на два очка. Игра с «Арсеналом» станет настоящим испытанием для недавно построенного коллектива. В прошлом туре «Ньюкасл Юнайтед» не смог дожать «Лидс» (0:0), а ранее уверенно обыграл «Лестер» (3:0).

Информация для ставок

  • «Арсенал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Ньюкасл Юнайтед» выиграл четыре последних встречи на выезде
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Ньюкасл Юнайтед» проиграл семь из десяти последних матчей с «Арсеналом»

Прогноз

«Арсенал» находится в идеальной форме на данном отрезке чемпионата, поэтому даже хорошо укомплектованный «Ньюкасл Юнайтед» вероятнее всего, не сможет остановить лондонцев. Сделать ставку на побед хозяев можно по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.08 1.38 2.03 1.82 1.59 2.39
1XBET 2.10 1.86
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:29
Интересный матч нас ожидает между этими командами, поэтому возможно лучше поставить на тотал больше 2.5 голов в этой игре, чтобы избежать сюрпризов. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 20:09
Думаю, что запросто может быть результативная ничья
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