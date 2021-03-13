«Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (14.03.2021)

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вчера, 15:25

«Арсенал» сыграет против «Тоттенхэма» в рамках 28-го тура Английской Премьер-лиги. Матчи между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» принято называть «северолондонским дерби». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на один из самых ожидаемых поединков в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Арсенал», на победу которого можно поставить по коэффициенту 2.55. Букмекеры верят и в успех «Тоттенхэма», на его победу рекомендуется делать ставку за 2.85. Ничейный исход оценили в 3.60.

Форма команд

«Арсенал» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе лондонского клуба 38 пунктов. Команда Микеля Артеты выиграла 11 поединков, пять раз играла вничью и проиграла в 11 матчах. «Канониры» забили 35 голов и пропустили 28 мячей. В последних матчах «пушкари» играют не лучшим образом, клуб чередует удачные поединки с плохими и теряет драгоценные баллы.

«Тоттенхэм» Жозе Моуриньо находится на седьмой строчке в турнирной таблице. Клуб забил 46 голов и пропустил 28 мячей. В нынешнем сезоне у «шпор» 45 пунктов в активе, 13 побед, шесть ничьих и восемь поражений. Команды португальского специалиста славятся своим оборонительным стилем, но у «шпор» всё иначе. Клуб много забивает и агрессивно давит на своего соперника. В последних матчах «шпоры» показывают хорошую игру.

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл в двух матчах из последних пяти

У «Тоттенхэма» три победы кряду

«Тоттенхэм» забил десять мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют и победит «Тоттенхэм» по коэффициенту 4.60. Этот матч совершенно точно не закончится без забитых мячей, оба клуба регулярно забивают, а «Арсенал» и вовсе играет под руководством тренера, который обожает атакующий стиль.