«Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2023)

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вчера, 14:50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.33. Победа «молотобойцев» оценивается за 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Арсенал» остается лидером по потерянным очкам, но возможно временно пропустил вперед себя «Ливерпуль». «Канониры» идут на втором месте с 40 баллами и отстают на два очка, но сыграли на одну игру меньше и в случае победы могут вернуть себе первое место в таблице АПЛ . Хозяевам следует исключить недооценку соперника, чтобы не иметь проблем по ходу матча. Два последних матча «Арсенала» завершились ничьей с «Ливерпулем» (1:1) и победой над «Брайтоном» (2:0).

«Вест Хэм» в последнее время заметно приблизился к зоне еврокубков и вполне может создать проблемы «Арсеналу» в предстоящем поединке. На данный момент «молотобойцы» занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ и набрали 30 очков. От пятого места гостей отделяет пять пунктов, поэтому они приложат максимум усилий, чтобы как минимум не проиграть. В прошлой игре «Вест Хэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0), а ранее разгромно проиграл на выезде «Ливерпулю» (1:5).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Вест Хэм» проиграл два последних выездных матча с общим счетом (1:10)

«Арсенал» выиграл три из пяти последних матчей с «Вест Хэмом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Арсенал» находится в хорошей форме на данном отрезке чемпионата и выступает на своем стадионе, что является большим преимуществом. Рекомендуем сделать ставку на победу «Арсенала» в первом тайме по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.