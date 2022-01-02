«Астерас» — ОФИ. Прогноз на матч Суперлиги Греции (04.01.2022)

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02 января 2022, 16:55

4 января 2022 года «Астерас» сыграет против ОФИ в рамках 16-го тура Суперлиги Греции по футболу. Этот поединок пройдет на стадионе «Астерас Триполис» в Триполи. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Греции.

Ставки букмекеров

Фаворитами матча являются «Астерас». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.98. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа гостей в 4.05.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.07.

Форма команд

«Астерас» в нынешнем сезоне идет на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. У коллектива четыре победы, пять ничьих и шесть поражений. Команда забила 15 голов и пропустила 15 мячей. В последних встречах «Астерас» проиграл ПАОКу 3:2, а также выиграл у «Панетоликосом» 1:0 и сыграл вничью 0:0 с АЕКом.

ОФИ идет в нынешнем сезоне на 22-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — пять побед, семь ничьих и два поражения. Коллектив забил 17 мячей и пропустил 14 голов. В последних матчах ОФИ выиграл у АЕКа 1:2, а также сыграл вничью с 1:1 и проиграл «Олимпиакосу» 1:3. Команда неплохо выступает, несмотря на не совсем хорошие результаты. По игре клуба видно, что есть хорошие моменты, ОФИ много забивает.

Информация для ставок

ОФИ выиграл один матч из последних пяти

«Астерас» выиграл два матча из последних пяти

ОФИ забил три мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют присмотреться к ставке на ничейный исход или победа ОФИ по коэффициенту 1.82. ОФИ в последних матчах смотрится очень даже неплохо, команда может побороться как минимум за один балл в грядущей игре. «Астерас» выглядит не лучшим образом и мало забивает. Гости набирают форму от матча к матчу и могут удивить.

