«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (22.12.2023)

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вчера, 15:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.22. Победа «Шеффилд Юнайтед» оценивается за 14, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.2

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.48. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.13.

Форма команд

«Астон Вилла» проводит отличный сезон и заслуженно занимает третье место в турнирной таблице АПЛ . Команда имеет в активе 38 очков и только по дополнительным характеристикам уступает «Ливерпулю», а от лидера отстает всего на один пункт. В случае победы над аутсайдером у хозяев будет шанс подняться выше, а возможно и возглавить АПЛ . В прошлом туре чемпионата «Астон Вилла» одолела «Брентфорд» (2:1), а в Лиге Конференций сыграла вничью с «Зринськи Мостар» (1:1).

«Шеффилд Юнайтед» остается на последнем месте в таблице АПЛ , но его прямые конкуренты за выживание совсем рядом. Команда набрала восемь очков, а ближайшие соперники находится на расстоянии 0-1 баллов. В игре на выезде с одним из лидеров чемпионата гости вряд ли могут рассчитывать на набранные очки. Два последних матча «Шеффилд Юнайтед» завершились поражением от «Челси» (0:2) и успехом с «Брентфордом» (1:0).

Информация для ставок

«Астон Вилла» проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Шеффилд Юнайтед» выиграл в двух поединках из десяти последних

«Астон Вилла» смогла выиграть только одну игру из пяти последних с «Шеффилд Юнайтед»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды нечасто обмениваются голами в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз хозяева могут не пропустить и выиграть этот поединок. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73.