«Аталанта» — «Наполи». Прогноз на матч Кубка Италии (10.02.2021)

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вчера, 22:57

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам ответный матч полуфинала Кубка Италии. «Аталанта» ждет в гости неуступчивый «Наполи». Встреча состоится 10 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Аталанта». Команда играет дома, поставить на их победу можно по коэффициенту 1.82. Победа «Наполи» оценивается в 4.30, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 1.91. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Аталанта» после хорошей серии без поражений совсем недавно уступила дома «Лацио» (1:3). Команда нацелена на достижение результатов во всех турнирах, в которых принимает участие, — это поражение не должно сбить коллектив с правильного пути. Первый матч с «Наполи» в полуфинале закончился со счетом 0:0. В прошлом туре чемпионата «Аталанта» сыграла вничью с «Торино» (3:3).

«Наполи» сейчас не показывает стабильности в результатах, но продолжает оставаться в зоне Лиги Европы в чемпионате и претендовать на Кубок Италии. Команда не пропустила на своем стадионе в первой встрече полуфинала, что дает им неплохие шансы на успех. Последними двумя матчами «Наполи» в чемпионате была победа над «Пармой» (2:1) и поражение от «Дженоа» (1:2).

Информация для ставок

«Аталанта» не может выиграть три поединка подряд

«Наполи» проиграл три последних выездных матча

«Аталанта» забивала в девяти домашних матчах из десяти во всех турнирах

В четырех из шести очных матчей между командами было забито более 2 мячей

Прогноз

Команды будут вести борьбу в Кубке Италии до последней минуты. Мы предполагаем, что шансов больше у «Наполи», ведь их устраивает результативная ничья. Предлагаем рискнуть и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Наполи» или ничью. Коэффициент на данный исход составляет 2.05.

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