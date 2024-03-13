«Аталанта» — «Спортинг». Прогноз на матч Лиги Европы (14.03.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. Рискнуть на триумф «Спортинга» можно за 3.75, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.85.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.73, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.65.
Форма команд
«Аталанта» пропустила первой в португальском матче, но смогла сравнять счет и даже могла выиграть, но пенальти реализовать не удалось. Тем не менее, клуб из Бергамо может быть доволен исходом и теперь уже на своем поле попытается еще раз доказать свое превосходство над португальским клубом, как это было на групповом этапе. Два последних матча «Аталанты» завершились ничьей со «Спортингом» (1:1) и ничьей с «Ювентусом»
«Спортинг» имеет серию матчей без поражений и крайне разочарован тем, что не смог в родных стенах добиться победы. Коллектив борется за чемпионство в Португалии и является лидером чемпионата, опережая «Бенфику» на один пункт и имея игру в запасе. В случае неудачи в Лиге Европы гостям придется сосредоточиться исключительно на золотых медалях внутреннего первенства. В последней игре «Спортинг» крупно обыграл на выезде «Ароку» (3:0).
Информация для ставок
- «Спортинг» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах
- «Аталанта» не может победить уже пять поединков во всех турнирах
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды примерно равны на данный момент и определить победителя довольно сложно. Прибегнем к статистике и за счет нее сделаем выбор в пользу варианта «обе забьют», ставку на который можно сделать по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.