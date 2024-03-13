«Аталанта» — «Спортинг». Прогноз на матч Лиги Европы (14.03.2024)

1710343103

вчера, 18:18

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. Рискнуть на триумф «Спортинга» можно за 3.75, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.85.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.73, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.65.

Форма команд

«Аталанта» пропустила первой в португальском матче, но смогла сравнять счет и даже могла выиграть, но пенальти реализовать не удалось. Тем не менее, клуб из Бергамо может быть доволен исходом и теперь уже на своем поле попытается еще раз доказать свое превосходство над португальским клубом, как это было на групповом этапе. Два последних матча «Аталанты» завершились ничьей со «Спортингом» (1:1) и ничьей с «Ювентусом»

«Спортинг» имеет серию матчей без поражений и крайне разочарован тем, что не смог в родных стенах добиться победы. Коллектив борется за чемпионство в Португалии и является лидером чемпионата, опережая «Бенфику» на один пункт и имея игру в запасе. В случае неудачи в Лиге Европы гостям придется сосредоточиться исключительно на золотых медалях внутреннего первенства. В последней игре «Спортинг» крупно обыграл на выезде «Ароку» (3:0).

Информация для ставок

«Спортинг» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Аталанта» не может победить уже пять поединков во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды примерно равны на данный момент и определить победителя довольно сложно. Прибегнем к статистике и за счет нее сделаем выбор в пользу варианта «обе забьют», ставку на который можно сделать по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.