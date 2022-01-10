«Аталанта» — «Венеция». Прогноз на матч кубка Италии (12.01.2022)

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вчера, 10:28

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.38. Рискнуть на триумф «Венеции» можно за 7.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.1

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.64, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.26.

Форма команд

«Аталанта» является одним из претендентов на медали чемпионата Италии, но в последнее время довольно часто теряет очки. На данный момент клуб из Бергамо занимает четвертое место с 41 набранным очком, но в кубке Италии также намерен зайти как можно дальше. В матче с новичком Серии А у «Аталанты» будет хорошая возможность пробиться в четвертьфинал турнира. В прошлом туре чемпионата команда обыграла «Удинезе» (6:2), а ранее сыграла в безголевую ничью с «Дженоа» (0:0).

«Венеция» занята сохранением прописки в чемпионате Италии и сейчас занимает 17 место с 13 набранными баллами. Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре пункта, поэтому для коллектива сейчас гораздо важнее матчи Серии А. Тем не менее, гости попытаются навязать борьбу грозному сопернику и сделать сенсацию. В прошлой игре чемпионата «Венеция» крупно проиграла «Милану» (0:3), а на прошлой стадии кубка обыграла на своем поле «Тернану» (3:1).

Информация для ставок

«Аталанта» проиграла два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Венеция» уступила в шести поединках

Пять из шести последних матчей клуба из Бергамо завершились исходом «обе забьют»

«Аталанта» не может выиграть у «Венеции» уже четыре матча подряд

Пять из шести матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Аталанта» выглядит гораздо сильнее «Венеции» и постарается без проблем выйти из этого поединка, обеспечив себе четвертьфинал кубка Италии. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Фонбет.