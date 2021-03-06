«Атлетик» — «Гранада»: прогноз на матч Примеры (07.03.2021)

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06 марта 2021, 16:41

7 марта 2021 года «Атлетик» сыграет против «Гранады». Это будет поединок в рамках 26-го тура испанской Примеры.

Ставки букмекеров

Букмекеры предлагают поставить на то, что «Атлетик» победит в этом матче с коэффициентом 1.57. Также можно поставить на то, что будет ничья за 4.00, а на победу «Гранады» за 6.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Атлетик» занимает десятую строчку в турнирной таблице. Тренировать этот клуб сложно, так как «львы» делают ставку только на своих воспитанников. «Атлетик» набрал 30 пунктов, выиграл восемь поединков, шесть раз играл вничью и проиграл в десяти матчах. Клуб забил 34 гола и пропустил 28 мячей. В последних матчах «львы» показывают себя достойно.

«Гранада» здорово играет в этом сезоне. Клуб из Андалусии забил 31 мяч и пропустил 42 гола. Команда набрала 33 пункта, сейчас клуб находится на восьмой строчке в турнирной таблице. «Гранада» выиграла девять поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в десяти встречах. Последние матчи у «Гранады» не задаются, клуб никак не может отыскать свою игру.

Информация для ставок

● «Атлетик» не проигрывает четыре матча кряду

● «Гранада» победила лишь в одном поединке из последних пяти

● У «Атлетика» шесть домашних побед из 12 в этом сезоне

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что обе команды забьют хотя бы в одном тайме с коэффициентом 2.90. Еще одна актуальная ставка — «время последнего гола с 73 по 90 минуту» с коэффициентом 2.00.

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