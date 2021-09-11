«Атлетик» Бильбао — «Мальорка». Прогноз на матч Примеры (11.09.2021)

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сегодня, 12:42

11 сентября «Атлетик» из Бильбао сыграет против «Мальорки» в рамках очередного тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Атлетик». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.50 и на победу «Мальорки» за 5.20.

Форма команд

«Атлетик» стартовал в этом сезоне очень даже неплохо. В трех матчах команда набрала пять баллов, дважды сыграв вничью и один раз выиграв. Победа пришлась на матч против «Сельты», клуб забил один мяч, и этого хватило для триумфа. «Атлетик» идет на девятой строчке в турнирной таблице. Команда Марселино продолжает играть агрессивно и прагматично, думая о том, как бы заработать баллы легким путем, не забивая по пять мячей.

«Мальорка» удивляет. Клуб набрал семь очков и находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе команды — две победы, одна ничья и ни одного поражения. «Мальорка» обыграла «Алавес» и «Эспаньол» с одинаковым счетом — 1:0, а также сыграла вничью с «Бетисом» 1:1. Команда не славится тем, что может забивать по четыре гола за игру, но с обороной у нее полный порядок.

Информация для ставок

«Атлетик» не проигрывает пять игр кряду

«Мальорка» не проигрывает четыре поединка кряду

«Атлетик» забил шесть голов в последних пяти играх

Прогноз

Оба клуба находятся в отличной форме и регулярно набирают баллы в своих матчах. Это будет интересный поединок. Несмотря на то, что клуб из Страны Басков играет дома, здесь верится в успех «Мальорки». Стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Мальорки“» по коэффициенту 2.10.