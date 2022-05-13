«Атлетик» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.05.2022)

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вчера, 14:28

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.54. Рискнуть на триумф «Осасуны» можно по 6.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.15.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Атлетик» смог одержать победы только в двух матчах из пяти последних в чемпионате Испании и сейчас шансы команды на попадание в еврокубки очень малы. Клуб занимает восьмое место с 56 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. Только победа в нынешнем поединке может оставить возможность коллективу из Бильбао продвинуться выше по турнирной таблице. Два последних матча «Атлетика» завершились поражением от «Гранады» (0:1) и ничейным результатом с «Валенсией» (0:0).

«Осасуна» провела относительно стабильный сезон и просто его доигрывает. Команда расположилась на одну позицию ниже нынешнего соперника, но проигрывает ему пять баллов и уже не рассчитывает подняться выше. Тем не менее, команда не собирается играть «спустя рукава» и постарается прервать серию без побед из нескольких поединков. В прошлом туре «Осасуна» сыграла вничью с «Хетафе» (1:1), а ранее с тем же счетом завершила матч с «Эспаньолом» (1:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Атлетика» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Осасуна» смогла выиграть только три поединка из последних десяти на выезде

Четыре из пяти встреч между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Атлетик» выиграл семь из десяти последних матчей с «Осасуной» на своем стадионе

Прогноз

«Атлетик» выглядит гораздо мотивированнее «Осасуны» и имеет неплохую статистику домашних матчей с этим соперником. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.54.