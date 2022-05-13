«Атлетик» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.05.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.54. Рискнуть на триумф «Осасуны» можно по 6.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.15.
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завтра, 20:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Атлетик» смог одержать победы только в двух матчах из пяти последних в чемпионате Испании и сейчас шансы команды на попадание в еврокубки очень малы. Клуб занимает восьмое место с 56 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. Только победа в нынешнем поединке может оставить возможность коллективу из Бильбао продвинуться выше по турнирной таблице. Два последних матча «Атлетика» завершились поражением от «Гранады» (0:1) и ничейным результатом с «Валенсией» (0:0).
«Осасуна» провела относительно стабильный сезон и просто его доигрывает. Команда расположилась на одну позицию ниже нынешнего соперника, но проигрывает ему пять баллов и уже не рассчитывает подняться выше. Тем не менее, команда не собирается играть «спустя рукава» и постарается прервать серию без побед из нескольких поединков. В прошлом туре «Осасуна» сыграла вничью с «Хетафе» (1:1), а ранее с тем же счетом завершила матч с «Эспаньолом» (1:1).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Атлетика» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Осасуна» смогла выиграть только три поединка из последних десяти на выезде
- Четыре из пяти встреч между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Атлетик» выиграл семь из десяти последних матчей с «Осасуной» на своем стадионе
Прогноз
«Атлетик» выглядит гораздо мотивированнее «Осасуны» и имеет неплохую статистику домашних матчей с этим соперником. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.54.