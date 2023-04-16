«Атлетико» — «Альмерия». Прогноз на матч чемпионата Испании (16.04.2023)

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сегодня, 10:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.23. Победа «Альмерии» оценивается по коэффициенту 13, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Атлетико» на отрезке пяти последних матчей в Ла Лиге показал лучший результат набрав максимальные 15 очков. Команда идет на третьем месте с набранными 57 баллами и отстает на пять пунктов от «Реала», имея на одну сыгранную игру меньше. В случае победы в этой встрече коллектив сократит расстояние от «королевского клуба» практически до минимума. Два последних матча «матрасников» завершились поражением от «Бешикташа» в товарищеской игре (0:2) и победой над «Райо Вальекано» (2:1).

«Альмерия» только в прошлом матче прервала серию без побед в чемпионате, которая длилась пять матчей. Команда на данный момент занимает 17 место с 30 очками, опережая зону вылета лишь на три пункта. Коллективу придется весь остаток сезона бороться за сохранение прописки в Ла Лиге, поэтому любые очки в следующих матчах будут очень ценными. В прошлом туре «Альмерия» оказалась сильнее «Валенсии» (2:1), а ранее разошлась миром с «Сельтой» (2:2).

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Альмерия» не может выиграть уже 16 матчей подряд на выезде

«Атлетико» выиграла три из пяти последних матчей с «Альмерией» при одном поражении

Пять из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч, команды радуют зрителей большим количеством забитых мячей. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.