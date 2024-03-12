«Атлетико» — «Интер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.03.2024)

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сегодня, 17:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Интер». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Атлетико» оценивается по коэффициенту 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Атлетико» показывает не самые лучшие последние результаты и это вызывает настороженность у болельщиков перед ответным матчем с «роботизированным» «Интером», ведь миланский клуб достигает победы за победой. В первую очередь в матче на своем поле «матрасникам» придется уделить время не только атаке, но и разрушению контратак миланцев в обороне, ведь гости обладают широким контратакующим потенциалом. В прошлом матче чемпионата Испании «Атлетико» проиграл на выезде «Кадису» (0:2), а ранее одолел «Бетис» (2:1).

«Интер» имеет длинную серию побед и даже пропускает в редких случаях. Сейчас лидера Серии А можно назвать одним из самых стабильных клубов Европы и обыграть его хозяевам будет очень сложно. Подопечные Индзаги имеют большой отрыв в Серии А и скорее всего не отдадут золотые медали, поэтому всю свою энергию могут пустить на ответную встречу с мадридским клубом. Два последних матча «Интера» завершились победами над «Дженоа» (2:1) и «Болоньей» (1:0).

Информация для ставок

«Атлетико» проиграл лишь один матч из десяти последних в основное время

«Интер» выиграл 13 матчей подряд во всех турнирах, пропустив при этом лишь в четырех поединках

Все три матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Атлетико» будет больше владеть мячом, но не сумеет сохранить свои ворота в этой игре. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.