«Атлетико» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч чемпионата Испании (31.01.2024)

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вчера, 07:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Райо Вальекано» оценивается по коэффициенту 6.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Атлетико» воспользовался ошибками «Барселоны» и смог догнать ее по очкам. Более того, матрасники обошли своего конкурента по дополнительным показателям и сейчас идут на третьей позиции с 44 баллами. В матче с середняком Ла Лиги хозяева надеются на победу, но недооценку «Райо Вальекано» важно исключить, чтобы потом не поплатиться за неудачу. В прошлом туре «Атлетико» на своем поле одолел «Валенсию» (2:0), а ранее переиграл «Севилью» (1:0).

«Райо Вальекано» в последнее время проигрывает чаще чем обычно, но это не должно перерасти в глобальные проблемы в этом сезоне. Команда идет на 13 месте с 24 баллами и имеет запас в восемь очков перед зоной вылета. Любой выездной результат с «Атлетико» кроме поражения будет воспринят в мадридском дерби как удача. В прошлой игре «Райо Вальекано» поделил очки с «Реалом» Сосьедад (0:0), а ранее уступил на своем поле «Лас-Пальмасу» (0:2).

Информация для ставок

«Атлетико» проиграл лишь два матча из десяти последних в основное время

«Райо Вальекано» выиграл три из десяти последних поединков во всех турнирах

«Атлетико» выиграл четыре из пяти последних официальных встреч у «Райо Вальекано»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Атлетико» набрал неплохую физическую форму и обязан обыгрывать середняка Ла Лиги на своем поле. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.