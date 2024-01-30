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«Атлетико» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч чемпионата Испании (31.01.2024)

вчера, 07:56
Симеоне Диего

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Райо Вальекано» оценивается по коэффициенту 6.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Атлетико» воспользовался ошибками «Барселоны» и смог догнать ее по очкам. Более того, матрасники обошли своего конкурента по дополнительным показателям и сейчас идут на третьей позиции с 44 баллами. В матче с середняком Ла Лиги хозяева надеются на победу, но недооценку «Райо Вальекано» важно исключить, чтобы потом не поплатиться за неудачу. В прошлом туре «Атлетико» на своем поле одолел «Валенсию» (2:0), а ранее переиграл «Севилью» (1:0).

«Райо Вальекано» в последнее время проигрывает чаще чем обычно, но это не должно перерасти в глобальные проблемы в этом сезоне. Команда идет на 13 месте с 24 баллами и имеет запас в восемь очков перед зоной вылета. Любой выездной результат с «Атлетико» кроме поражения будет воспринят в мадридском дерби как удача. В прошлой игре «Райо Вальекано» поделил очки с «Реалом» Сосьедад (0:0), а ранее уступил на своем поле «Лас-Пальмасу» (0:2).

Информация для ставок

  • «Атлетико» проиграл лишь два матча из десяти последних в основное время
  • «Райо Вальекано» выиграл три из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Атлетико» выиграл четыре из пяти последних официальных встреч у «Райо Вальекано»
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Атлетико» набрал неплохую физическую форму и обязан обыгрывать середняка Ла Лиги на своем поле. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 08:49
Хозяева идут в топ-4 таблицы и борются за место в зоне ЛЧ и медали. Гости располагаются лишь на 13-й строчки в таблице и не претендуют на высокие места. "Матрасники" объективно сильнее, плюс игра им предстоит домашняя. Райо Вальекано и так сильно уступает в классе сопернику, так ещё и находится не в лучшем своём состоянии, в то время как оппонент набирает хороший ход. Всё говорит нам о том, что в данном мадридском дерби Атлетико должен без проблем разбираться с "пчёлами". Статистика личных встреч тоже полностью на стороне фаворита - Райо Вальекано в девяти последних таковых против подопечных Симеоне смог набрать всего одно (!!!!) очко. А в первом круге текущего сезона "матрасники" катком прошлись по оппоненту на его же стадионе (7-0). Может быть такого разгрома снова ждать и не стоит, но с разницей минимум в два мяча фаворит побеждать должен. Ставка - фора (-1) на хозяев.
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