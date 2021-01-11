«Атлетико» — «Севилья». Прогноз на матч испанской Примеры (12.01.2021)

1610380635

11 января 2021, 18:57

«Атлетико» принимает «Севилью» на домашней арене. Способны ли гости вернуть определенную интригу в борьбу за чемпионство? Ответ в нашем прогнозе.

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет представлены следующие котировки на этот матч. Сыграть победу «Атлетико» можно за 2.03, ничья доступна за 2.82, а на команду гостей можно поставить за 3.48.

Тотал в этой встрече установлен на значении в 2,5 гола. Больше идет за 2.49, а меньше за 1.60.

Форма команд

«Атлетико» является лидером Примеры. Команда сумела выиграть четыре последних поединка лиги. Правда, в прошлой встрече произошел конфуз. В рамках 1/32 Кубка Испании клуб уступил «Корнелье» (0:1) и завершил борьбу за этот трофей. В Примере «матрасники» имеют преимущество над ближайшим преследователем в один зачетный пункт, однако у клуба есть два матча в запасе.

«Севилья» находится в неплохой форме. Команда не знала горечи поражений в девяти последних встречах. В прошлом туре удалось переиграть «Реал Сосьедад» (3:2). Эти три набранные очка позволили команде подняться на шестую позицию в Примере. Отрыв от лидера составляет восемь зачетных пунктов.

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл три последних домашних матча

«Севилья» была сильнее в восьми из 10 последних выездных встреч

Четыре последних очных противостояний команд завершились вничью

«Атлетико» в трех последних домашних играх пропустил один гол

Прогноз

Считаем, что ожидать голевой феерии в этой встрече не стоит. «Севилья» несколько уступает в классе своему оппоненту, поэтому наверняка будет действовать строго в обороне.

Мы считаем, что ставка на классический низ в этой игре является перспективным решением для заключения пари. Тотал меньше 2,5 мячей в букмекерской конторе Мелбет котируется на отметке 1.60.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Эвертон».