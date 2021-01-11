«Атлетико» — «Севилья». Прогноз на матч испанской Примеры (12.01.2021)

«Атлетико» принимает «Севилью» на домашней арене. Способны ли гости вернуть определенную интригу в борьбу за чемпионство? Ответ в нашем прогнозе.
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2 : 0
завершен
12 января 2021, 23:30
вторник
Ставки букмекеров
В букмекерской конторе Фонбет представлены следующие котировки на этот матч. Сыграть победу «Атлетико» можно за 2.03, ничья доступна за 2.82, а на команду гостей можно поставить за 3.48.
Тотал в этой встрече установлен на значении в 2,5 гола. Больше идет за 2.49, а меньше за 1.60.
Форма команд
«Атлетико» является лидером Примеры. Команда сумела выиграть четыре последних поединка лиги. Правда, в прошлой встрече произошел конфуз. В рамках 1/32 Кубка Испании клуб уступил «Корнелье» (0:1) и завершил борьбу за этот трофей. В Примере «матрасники» имеют преимущество над ближайшим преследователем в один зачетный пункт, однако у клуба есть два матча в запасе.
«Севилья» находится в неплохой форме. Команда не знала горечи поражений в девяти последних встречах. В прошлом туре удалось переиграть «Реал Сосьедад» (3:2). Эти три набранные очка позволили команде подняться на шестую позицию в Примере. Отрыв от лидера составляет восемь зачетных пунктов.
Информация для ставок
- «Атлетико» выиграл три последних домашних матча
- «Севилья» была сильнее в восьми из 10 последних выездных встреч
- Четыре последних очных противостояний команд завершились вничью
- «Атлетико» в трех последних домашних играх пропустил один гол
Прогноз
Считаем, что ожидать голевой феерии в этой встрече не стоит. «Севилья» несколько уступает в классе своему оппоненту, поэтому наверняка будет действовать строго в обороне.
Мы считаем, что ставка на классический низ в этой игре является перспективным решением для заключения пари. Тотал меньше 2,5 мячей в букмекерской конторе Мелбет котируется на отметке 1.60.
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