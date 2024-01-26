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«Атлетико» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (28.01.2024)

вчера, 19:14
Валенсия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Валенсии» оценивается по коэффициенту 6.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.98. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Атлетико» держит свой уровень качества футбола и даже вышел в полуфинал кубка Испании, на своем поле одолев «Севилью» (1:0). В чемпионате Испании «матрасники» идут на четвертом месте с 41 баллом и отстают от «Барселоны» на три пункта. Команда хочет побороться за место в Лиге Чемпионов и для этого обязана побеждать в ближайших поединках, ведь «Атлетик» Бильбао идет буквально «по пятам». В последнем туре Ла Лиги «Атлетико» минимально обыграл на выезде «Гранаду» (1:0).

«Валенсия» находится в отличной форме и выиграла большинство последних матчей в различных турнирах. Команда набрала 32 балла и практически приблизилась к зоне еврокубков, занимая седьмую позицию и отставая от ближайшего конкурента всего на три пункта. Мачт на выезде с подопечными Диего Симеоне будет очень непростым, поэтому даже ничья будет приемлемым результатом. В прошлом матче «Валенсия» обыграла на своем поле «Атлетик» (1:0), а ранее уступила на своем поле «Сельте» (1:3).

Информация для ставок

  • «Валенсия» выиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах
  • «Атлетико» не проигрывает на своем поле уже 17 поединков подряд
  • «Валенсия проиграла три из пяти последних матчей с „Атлетико“
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч команды играют в результативный футбол и в этот раз возможен яркий поединок. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на тотал больше 2.5 по коэффициенту 1.82.

Все комментарии
9ka2zd24cb9j
9ka2zd24cb9j
вчера в 19:23
Атлетико объективно сильнее соперника по составу, на своём поле обыгрывает его уже на протяжении трёх очных поединков кряду. И вполне вероятно, что "матрасники" снова окажутся лучше. Только вот, как по мне, не взять гол гостей в данной встрече за коэффициент 1,7 - это просто преступление. Да, в прошлом сезоне Валенсия уступила в Мадриде всухую (0-3). Но тогда "летучие мыши" переживали сильный кризис, еле-еле сохранив прописку в Ла Лиге. Сейчас "оранжевые" радуют глаз. Это совершенно другая команда, которая идёт в таблице высоко, на "Месталье" разгромила "индейцев" (3-0). Отмечу также, что до сухого поражения в марте прошлого года, Валенсия забивала в ворота Атлетико на его территории в семи поединках кряду. Оборона "матрасников" прямо сейчас далеко не безгрешна. Да и не стоит забывать, что у гостей было на два дня больше отдыха и подготовку к данной встрече, так как хозяева играли в кубке против Севильи. Мой прогноз - как минимум раз "летучие мыши" Яна Облака пробьют. Ставка - "Гости забьют: ДА".
Гость
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