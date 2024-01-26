«Атлетико» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (28.01.2024)

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вчера, 19:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Валенсии» оценивается по коэффициенту 6.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.98. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Атлетико» держит свой уровень качества футбола и даже вышел в полуфинал кубка Испании, на своем поле одолев «Севилью» (1:0). В чемпионате Испании «матрасники» идут на четвертом месте с 41 баллом и отстают от «Барселоны» на три пункта. Команда хочет побороться за место в Лиге Чемпионов и для этого обязана побеждать в ближайших поединках, ведь «Атлетик» Бильбао идет буквально «по пятам». В последнем туре Ла Лиги «Атлетико» минимально обыграл на выезде «Гранаду» (1:0).

«Валенсия» находится в отличной форме и выиграла большинство последних матчей в различных турнирах. Команда набрала 32 балла и практически приблизилась к зоне еврокубков, занимая седьмую позицию и отставая от ближайшего конкурента всего на три пункта. Мачт на выезде с подопечными Диего Симеоне будет очень непростым, поэтому даже ничья будет приемлемым результатом. В прошлом матче «Валенсия» обыграла на своем поле «Атлетик» (1:0), а ранее уступила на своем поле «Сельте» (1:3).

Информация для ставок

«Валенсия» выиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Атлетико» не проигрывает на своем поле уже 17 поединков подряд

«Валенсия проиграла три из пяти последних матчей с „Атлетико“

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч команды играют в результативный футбол и в этот раз возможен яркий поединок. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на тотал больше 2.5 по коэффициенту 1.82.