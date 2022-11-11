«Аугсбург» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (12.11.2022)

Ставки букмекеров
В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 3.25. Ничью можно выбрать по 3.55.
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сегодня, 17:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.72 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Аугсбург» не может выиграть уже несколько матчей подряд и все ниже опускается по турнирной таблице Бундеслиги. На данный момент коллектив занимает 14 место с 15 баллами и опережает ближайшего конкурента из «красной зоны» на четыре балла. В домашнем матче с соперником, который находится еще ниже, у хозяев будет возможность прервать серию без побед в чемпионате. Два последних поединка «Аугсбурга» завершились ничьей с «Унионом» (2:2) и поражением от «Айнтрахта» Ф (1:2).
«Бохум» добывает редкие победы в чемпионате, однако этого недостаточно, чтобы покинуть последние места в турнирной таблице. Сейчас коллектив с набранными 10 баллами идет на 17 месте, однако при нескольких успешных матчах он может существенно подняться по турнирной таблице. В прошлом туре «Бохум» обыграл на своем поле «Боруссию» М (2:1), а ранее крупно уступил «Боруссии» Д (0:3).
Информация для ставок
- «Аугсбург» не может выиграть уже семь матчей подряд во всех турнирах
- «Бохум» проиграл восемь из десяти последних матчей на выезде
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
В битве команд из нижней части турнирной таблицы не стоит ждать обилия голов, ведь каждый коллектив опасается ошибиться и играет очень аккуратно. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.