«Аугсбург» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (12.11.2022)

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вчера, 10:02

Ставки букмекеров

В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 3.25. Ничью можно выбрать по 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.72 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Аугсбург» не может выиграть уже несколько матчей подряд и все ниже опускается по турнирной таблице Бундеслиги. На данный момент коллектив занимает 14 место с 15 баллами и опережает ближайшего конкурента из «красной зоны» на четыре балла. В домашнем матче с соперником, который находится еще ниже, у хозяев будет возможность прервать серию без побед в чемпионате. Два последних поединка «Аугсбурга» завершились ничьей с «Унионом» (2:2) и поражением от «Айнтрахта» Ф (1:2).

«Бохум» добывает редкие победы в чемпионате, однако этого недостаточно, чтобы покинуть последние места в турнирной таблице. Сейчас коллектив с набранными 10 баллами идет на 17 месте, однако при нескольких успешных матчах он может существенно подняться по турнирной таблице. В прошлом туре «Бохум» обыграл на своем поле «Боруссию» М (2:1), а ранее крупно уступил «Боруссии» Д (0:3).

Информация для ставок

«Аугсбург» не может выиграть уже семь матчей подряд во всех турнирах

«Бохум» проиграл восемь из десяти последних матчей на выезде

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

В битве команд из нижней части турнирной таблицы не стоит ждать обилия голов, ведь каждый коллектив опасается ошибиться и играет очень аккуратно. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.