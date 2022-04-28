«Аугсбург» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (30.04.2022)

1651149268

вчера, 15:34

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.5. Поверить в успех «Аугсбурга» можно по коэффициенту 2.8. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.4.

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.82. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.98.

Форма команд

«Аугсбург» вовремя сделал важный рывок в чемпионате Германии и оторвался от зоны вылета уже на семь очков. Любая победа в оставшемся поединке гарантирует клубу место в Бундеслиге, ведь он на данный момент набрал 35 очков и занимает 14 место. В последних пяти турах коллектив смог набрать важные девять очков, которые и позволяют себя чувствовать уверенно. В прошлом туре «Аугсбург» обыграл на выезде «Бохум» (2:0), а ранее минимально уступил «Герте» (0:1).

«Кельн» неплохо начал сезон, однако развить свой успех на протяжении всего чемпионата не смог. Перед очередным туром Бундеслиги команда занимает седьмое место с 49 очками и все же имеет шанс пробиться в еврокубки, если наберет максимум очков в трех оставшихся турах при условии осечки соперников. Два последних матча «Кельн» выиграл у «Арминии» и «Боруссии» М с одинаковым счетом (3:1).

Информация для ставок

«Аугсбург» проиграл пять из десяти последних матчей, а «Кельн» уступил только в двух поединках

Четыре из пяти последних матчей «Кельна» завершились тоталом больше 3.5 мячей

Четыре из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Аугсбург» выиграл только два матча из шести последних с «Кельном» на своем стадионе

Прогноз

Исходя из статистики, команды часто обмениваются голами и демонстрируют открытый футбол. Предполагаем, что и в этот раз клубы смогут отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.76.