«Аугсбург» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (30.04.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.5. Поверить в успех «Аугсбурга» можно по коэффициенту 2.8. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.4.
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завтра, 16:30
Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.82. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.98.
Форма команд
«Аугсбург» вовремя сделал важный рывок в чемпионате Германии и оторвался от зоны вылета уже на семь очков. Любая победа в оставшемся поединке гарантирует клубу место в Бундеслиге, ведь он на данный момент набрал 35 очков и занимает 14 место. В последних пяти турах коллектив смог набрать важные девять очков, которые и позволяют себя чувствовать уверенно. В прошлом туре «Аугсбург» обыграл на выезде «Бохум» (2:0), а ранее минимально уступил «Герте» (0:1).
«Кельн» неплохо начал сезон, однако развить свой успех на протяжении всего чемпионата не смог. Перед очередным туром Бундеслиги команда занимает седьмое место с 49 очками и все же имеет шанс пробиться в еврокубки, если наберет максимум очков в трех оставшихся турах при условии осечки соперников. Два последних матча «Кельн» выиграл у «Арминии» и «Боруссии» М с одинаковым счетом (3:1).
Информация для ставок
- «Аугсбург» проиграл пять из десяти последних матчей, а «Кельн» уступил только в двух поединках
- Четыре из пяти последних матчей «Кельна» завершились тоталом больше 3.5 мячей
- Четыре из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Аугсбург» выиграл только два матча из шести последних с «Кельном» на своем стадионе
Прогноз
Исходя из статистики, команды часто обмениваются голами и демонстрируют открытый футбол. Предполагаем, что и в этот раз клубы смогут отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.76.